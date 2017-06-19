Окрестности Новосибирска засыпало градом

Днём 19 июня в Новосибирской области резко изменилась погода — изнуряющую жару разбавил град.







Около 16:00 видео града, который начался в Линево, в редакцию НГС прислали читатели.





В Новосибирске также начала ухудшаться погода — первые раскаты грома жители города услышали в центре около 15:30, а после 16 часов в городе пошел дождь.





О том, что высокая температура, которая была в Новосибирске последние несколько дней, должна немного ослабнуть, синоптики рассказали сегодня утром. Также они предупредили утром и о приближающихся грозах.





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