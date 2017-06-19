В День города машины «скорой помощи» украсят шарами с красным крестом

«Скорую помощь» в День города оформят шарами
«Скорую помощь» в День города оформят шарами

В День города к экипажам «скорой помощи» привяжут шары с крестами, чтобы было проще найти медиков.


«На кареты "скорой помощи" будут прикреплять специальные шары с крестом красным, которые можно будет увидеть издалека, даже если ты не знаешь, где находится карета», — рассказала начальник департамента культуры города Анна Терешкова.


Также все полицейские, все те, кто будет обслуживать праздник, будут проинформированы, у каждого будет эта схема (расположения карет «скорой помощи»), добавила она.


По словам начальника департамента, синоптики дали прогноз, что в День города будет жара до +28 градусов.


Терешкова отметила, что волонтёры получили соответствующие инструкции, как вести себя в экстренных ситуациях и в случаях, когда человеку становится плохо. Кроме того, власти планируют обеспечить горожан водой с помощью «Горводоканала». 


«Есть предварительная договоренность. [«Горводоканал»] выставляет большую бочку, где каждый желающий сможет выпить воды. Также горожанам, особенно ветеранам, в День города будут выдаваться специальные шапочки, которые будут закрывать их от солнца», — уточнила Терешкова.


Напомним, за прошедшие выходные медицинская помощь понадобилась четырём новосибирцам, которым стало плохо от жары.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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