Последнее имущество директора НОВАТа ушло с молотка

Последним с молотка ушли права требования к разорившейся ЗАО «Джей эф си»

Всё имущество признанного банкротом директора НОВАТа и основателя группы JFC Владимира Кехмана распродано на торгах.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил конкурсный управляющий Михаил Бологов. Последний актив Кехмана ушёл с молотка 16 июня. Конкурсный управляющий Михаил Бологов продал права требования к разорившейся ЗАО «Джей эф си» на 86,1 млн руб. Их приобрела за 55 тыс. руб. эксперт орловской оценочной компании «Инсайт Консалтинг» Мария Рольская, сообщается на федеральном сайте банкротств. Она была единственной участницей торгов.





«Это последнее имущество из того, что удалось обнаружить во время процедуры [банкротства]. Всё реализовано. Общая конкурсная масса превышает 8 млн руб.», — сказал Бологов.





Ранее в рамках конкурсного производства удалось продать, в том числе, запонки Кехмана (70 200 руб.), икону с образом святителя Николая Чудотворца (115 тыс. руб.), портрет Кехмана кисти оперной певицы Вероники Джиоевой (12 400 руб.).







По оценкам Михаила Бологова, процедура банкротства будет завершена через 2–3 месяца.







«Осталась небольшая формальная процедура — по закону финансовому управляющему положено небольшое вознаграждение, чтобы его утвердить, нужно обратиться в суд, но суды достаточно сильно загружены (время отпусков)», — пояснил Бологов.





Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал директора новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана банкротом в июле прошлого года.