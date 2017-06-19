Новосибирский боец отметил быстрый нокаут кувырком с октагона

Во время поединка
Во время поединка

В Ростове-на-Дону прошёл турнир АСВ 62, на котором новосибирский боец смешанных единоборств Александр Педусон победил соперника из Украины нокаутом.


Турнир состоялся вечером 17 июня. В одном из поединков участвовал 24-летний новосибирец Александр Педусон, против него выступал 29-летний украинец Артак Назарян.


«Бой прошел без травм, не сказал бы, что было легко, больше был шокирован от заданного темпа Артака. Артак был силён физически, я это ощутил, когда он доминировал в партере», — рассказал Александр Педусон корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Александр добавил, что ждал ошибки соперника и при первой возможности поднялся и добил его.


По правилам поединка бойцы должны были провести 3 раунда по 5 минут.


Александр и Артак во время поединка
Александр и Артак во время поединка


На видеозаписи боя видно, что Александр нокаутировал соперника за 1,5 минуты до конца первого раунда. После победы Александр запрыгнул на каркас октагона (клетки для боев ММА) и сделал сальто назад.



Рефери объявляет победу Александра
Рефери объявляет победу Александра


Справка: АСВ (Absolute Championship Berkut) — российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА). АСВ проводит турниры на территории России, Англии, Австрии, Польши, Шотландии, Таджикистана. Каждый раунд поединка длится пять минут. Обычные, нетитульные поединки длятся 3 раунда, чемпионские бои проходят в формате 5 раундов. Перерыв между раундами составляет одну минуту (Википедия).


Также на минувших выходных новосибирский каратист Илья Грановесов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по каратэ в Испании.

Ксения Евдокимова
Фото Михаила Бурого, академия смешанных единоборств «Пересвет»
Видео vk.com/acb_mma

Прочтений: 6169
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено