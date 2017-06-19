Новосибирский боец отметил быстрый нокаут кувырком с октагона

Во время поединка

В Ростове-на-Дону прошёл турнир АСВ 62, на котором новосибирский боец смешанных единоборств Александр Педусон победил соперника из Украины нокаутом.





Турнир состоялся вечером 17 июня. В одном из поединков участвовал 24-летний новосибирец Александр Педусон, против него выступал 29-летний украинец Артак Назарян.







«Бой прошел без травм, не сказал бы, что было легко, больше был шокирован от заданного темпа Артака. Артак был силён физически, я это ощутил, когда он доминировал в партере», — рассказал Александр Педусон корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Александр добавил, что ждал ошибки соперника и при первой возможности поднялся и добил его.





По правилам поединка бойцы должны были провести 3 раунда по 5 минут.





Александр и Артак во время поединка





На видеозаписи боя видно, что Александр нокаутировал соперника за 1,5 минуты до конца первого раунда. После победы Александр запрыгнул на каркас октагона (клетки для боев ММА) и сделал сальто назад.











Рефери объявляет победу Александра





Справка: АСВ (Absolute Championship Berkut) — российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА). АСВ проводит турниры на территории России, Англии, Австрии, Польши, Шотландии, Таджикистана. Каждый раунд поединка длится пять минут. Обычные, нетитульные поединки длятся 3 раунда, чемпионские бои проходят в формате 5 раундов. Перерыв между раундами составляет одну минуту (Википедия).







Также на минувших выходных новосибирский каратист Илья Грановесов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по каратэ в Испании.

