Суд аннулировал результаты Миши Алояна на Олимпиаде

Миша Алоян

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию новосибирского боксёра Миши Алояна на лишение серебряной медали Олимпийских игр-2016 в Рио.







Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне было опубликовано 16 июня. Сама апелляция боксёра Михаила Алояна была рассмотрена 9 мая. Алоян принимал участие в процессе по Skype.







В решении суда значится, что в силе оставлено решение суда от 8 декабря, когда CAS признал Алояна нарушившим антидопинговые правила — допинг-проба спортсмена на туаминогептан за 21 августа дала положительный результат. Запрещённое вещество попало в организм спортсмена с лекарством от насморка, сообщал ТАСС со ссылкой на тренера Алояна Эдуарда Кравцова.







«Постановление суда окончательное, никаких апелляций больше не будет, и официально решение звучит не "лишение медали", а "аннулирование результатов с 15 по 21 августа 2016 года"», — передали слова Алояна в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ).







Пока неизвестно, будут ли забирать медаль, но если и будут, то через Олимпийский комитет России, отметили в НЦВСМ.







«Сейчас Михаил усиленно тренируется, он по-боевому настроен, потому что 22 июля у него бой на Красной площади», — добавили в НЦВСМ.







В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Алоян отказался комментировать ситуацию.





Теперь Миша Алоян выступает в профессиональном боксе. Свой дебютный бой на профессиональном ринге Алоян провёл 11 мая — он победил 28-летнего боксёра из Никарагуа Ядера Хосе Нуньеса Кардозу и стал новым чемпионом Азии в первом легчайшем весе.