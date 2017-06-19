Спасатели подсчитали всех утонувших с начала пляжного сезона

5 человек утонули на минувших выходных
5 человек утонули на минувших выходных

За 2017 год в Новосибирской области 13 человек утонули в водоёмах, ещё одного успели спасти.


С начала пляжного сезона утонуло 5 человек, один из них — несовершеннолетний. «Все утонувшие были мужчинами в возрасте от 17 до 60 лет. Подчеркиваю — все они купались в запрещённых местах», 


— рассказал начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


С 8 июня в Новосибирске стартовал пляжный сезон — тогда стало известно об открытии трёх пляжей, на которых разрешено купаться. Сейчас в Новосибирске и области официально разрешено купаться на 9 пляжах.


«Все случаи гибели на воде произошли на "диких" пляжах: проток реки Обь в районе поселка Кудряшовский, озеро "Ласточка" в Мошковском районе, озеро в селе Чистополье Коченёвского района, пруд на реке Койниха Искитимского района, район шлюзов Новосибирского водохранилища», — говорится в сообщении спасателей о происшествии с начала пляжного сезона. Спасатели отметили, что на официально открытых пляжах гибели людей не происходило — на 12 разрешённых для купания пляжах выставлено 44 спасательных поста.


Некоторые трагические случаи НГС.НОВОСТИ уже освещали. Вечером 15 июня под Новосибирском утонул 22-летний выпускник СибГУТИ, который праздновал с друзьями окончание обучения. В ночь на 17 июня утонул 40-летний мужчина в протоке реки Обь — был ли он пьян, неизвестно. Днём 18 июня 41-летний мужчина нырнул в воду с высокого парапета и погиб.


Кроме того, 17 июня матросы-спасатели МАСС не дали утонуть 11-летнему мальчику — он купался в котловане на Юго-Западном жилмассиве, когда ударился головой о дно. Спасатели МАСС вытащили его из воды и оказали первую помощь.


Из всех 13 погибших человек с начала года пятеро были пьяными, а двое — детьми.

Мария Шевлягина
Фото Ивана Рейзвих

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