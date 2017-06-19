Прошедшее воскресенье побило температурные рекорды за полвека

Жаркое воскресенье принесло Новосибирску новые температурные рекорды
Жаркое воскресенье принесло Новосибирску новые температурные рекорды

Аномальная жара в воскресенье, 18 июня, побила температурные рекорды в Новосибирской области.


«Наиболее яркие рекорды у нас — это, пожалуй, Искитим. Самая жаркая точка области была на этой метеостанции 18-го числа: +36,6 градуса. Это на 4,5 градуса превышает предыдущий рекорд этого дня, который отмечался в 1973 году», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, вчерашняя жара также стала рекордной и для Новосибирска: температура на двух метеостанциях побила рекорд 47-летней давности.


«В районе Новосибирска наша базовая метеостанция "Огурцово" не отметила рекорда, но две метеостанции в черте города — это "Учебная" [в районе издательства "Советская Сибирь"] и "Обская" [на берегу Новосибирского водохранилища в Советском районе] дали всё-таки показатели, превышающие предыдущие рекорды. Это, соответственно, +32,9 и +33,3 градуса. Это превышает предыдущие рекорды более чем на градус. Предыдущие рекорды отмечались в 1970 году», — сообщил Ренад Ягудин.


В прошедшие выходные новосибирцы массово отдыхали на пляжах и делали там фотографии, которыми активно делились в соцсетях. 


В свою очередь редакция НГС.НОВОСТИ ждёт пляжные фотографии и от своих читателей — на сегодня синоптики тоже прогнозируют хорошую погоду для купания. 


Присылайте фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Лучшие кадры мы опубликуем.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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