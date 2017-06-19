Рабочий задохнулся в цеху по производству пенопласта

Электрик работал на производстве в Первомайском районе

Вечером 16 июня в цехе компании ООО «ПСК Авантаж» электрик задохнулся в 7-метровой ёмкости с гранулами пенопласта.





Инцидент произошёл в 20:00 в пятницу, 16 июня, в цехе по производству пенопласта компании «ПСК Авантаж», который расположен в Первомайском районе на ул. Твардовского. В этот момент 41-летний электрик занимался обслуживанием оборудования, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.







«В какой-то момент мужчина оступился и упал в ёмкость глубиной 7 метров, до верха наполненную полистирольными гранулами. Находясь в ёмкости, мужчина не смог из неё выбраться и погиб. Причиной смерти является механическая асфиксия дыхательных путей»,





— говорится в сообщении следователей.







«Другие рабочие заметили падение мужчины практически сразу, они постарались его спасти. Так как емкость глубокая, его не смогли сразу достать. Времени на спасение не хватило — когда мужчину достали, он уже был мёртв», — рассказал старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко.





Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, исследуются вопросы соблюдения на предприятии техники безопасности. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают следователи.







Представитель компании «ПСК Авантаж», уполномоченный комментировать ситуацию, был не доступен на момент публикации.







Днем ранее, 15 июня, в городе Обь также произошёл несчастный случай — на работавшего в траншее мужчину осыпался грунт.