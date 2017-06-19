Попытка сделать селфи закончилась для школьника смертельным ударом тока

В смерти подростка разбираются следователи

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего юноши, который 16 июня погиб от удара током при попытке сделать селфи под высоковольтными проводами.





«Это произошло в пятницу вечером, около 22 часов, на ул. Новая рабочего посёлка Чаны», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области (по взаимодействию со СМИ) Алексей Максименко.







По его словам, выпускник школы, которому оставалось меньше месяца до совершеннолетия, во время прогулки с двумя ровесницами забрался на высокую насыпь из щебня, чтобы сделать селфи. При этом, как предполагают следователи, подросток задел высоковольтный провод, который проходил в 1,5 м от верхушки насыпи. Подростка ударило током. От сильного электрического разряда сгорели его сотовый телефон и плеер, а сам молодой человек получил сильные ожоги.







«С ожогами тела он доставлен был в медицинское учреждение, где, к сожалению, скончался», — сообщил Алексей Максименко.







Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).







«Фигурантов дела нет пока. Будем разбираться <…> Насыпи принадлежат ДРСУ. Этот щебень железнодорожными составами к этой площадке привозился, использовался он для постройки автомобильных дорог на территории Чановского и других районов, находящихся поблизости. Территория неогороженная была, к тому же насыпь под проводами — вот именно этим двум аспектам будем правовую оценку давать», — описал ситуацию Алексей Максименко.





Подростки из Новосибирской области часто идут на риск, чтобы сделать экстремальные селфи. Например, в марте новосибирские полицейские сняли с высоты шестерых подростков, которые залезли на 20-метровую трубу над железной дорогой между станциями Западная Площадка и Ипподром. А прошлым летом спасателей и полицейских на ноги подняли четверо подростков, которые забрались на арку Бугринского моста.