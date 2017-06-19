Власти продлили пешеходную зону Красного проспекта в День города

Власти рассказали об изменении схемы движения транспорта в День города
Власти рассказали об изменении схемы движения транспорта в День города

В День города пешеходную зону Красного проспекта продлят до ул. Гоголя, а к трём остановкам подъедет дополнительный транспорт. 


«Закрывается пл. Ленина на участке Красного проспекта от Мостовой до Гоголя — раньше было перекрытие до ул. Фрунзе.


Помимо этого, будет частично закрыта пл. Маркса на время выступления различных групп у "Сан Сити" на участке от ул. Новогодней», — рассказал журналистам директор ЦУГАЭТ Александр Руденко.


Ограничение движения начнётся уже в субботу, 24 июня, с 21:00. По обычной схеме транспорт пойдёт только после 02:00 26 июня. 


По словам Руденко, после завершения всех праздничных мероприятий к трём остановкам: «Речной вокзал», «Автовокзал» и «Дом Ленина» направят дополнительный транспорт, чтобы люди смогли без проблем разъехаться. «По опыту проведения мероприятий на 9 Мая мы изменили некоторые форматы с теми, кто устраивает различные площадки, чтобы вовремя подать общественный транспорт в места развоза населения», — пояснил Руденко. 


Также он уточнил, что метро в День города будет работать в обычном режиме, до 0:00. «Я думаю, этого будет достаточно, чтобы с учётом всего привлечённого транспорта развезти население к их месту проживания», — подытожил директор ЦУГАЭТ. 


На нескольких улицах города движение транспорта ограничили ещё до Дня города — в связи с ремонтными работами.

Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

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