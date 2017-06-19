Новосибирец сымитировал вооружённое нападение на себя из-за похищенных денег

Экспедитор выстрелил в окно из пневматического пистолета и испачкал салон кровью, чтобы подстроить своё ограбление

Полицейские нашли пропавшего 28-летнего экспедитора, который исчез во время выполнения рабочего задания 15 июня.





Мужчина работал в новосибирской производственной компании, у него было поручение — отвезти колбасные изделия в Краснозёрский район Новосибирской области. Руководитель компании полагал, что в ближайшее время его работник вернётся на базу, однако этого не произошло — водитель пропал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.







Автомобиль «ГАЗель», на котором экспедитор ездил на задание, был найден 15 июня недалеко от Хилокского рынка. Владелец компании обратился в полицию.





Приехавшие на вызов полицейские обнаружили на боковом стекле следы от выстрела, а в салоне — следы крови.





Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции восстановили события.







Сначала полицейские посчитали, что на пропавшего напали. Но после установили, что мужчина похитил 83 тыс. руб., полученных от продажи товара, а затем сымитировал преступление.





«Для этого он выстрелил в окно автомобиля из пневматического пистолета, а затем поранил себя ножом и скрылся с деньгами, бросив автомобиль.





После похищения денег он домой не вернулся, но тратил денежные средства на территории Новосибирска», — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Наталья Суковатова.





Когда экспедитора нашли, он дал признательные показания, у него изъяли часть похищенных денег.







19 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

