Новосибирец сымитировал вооружённое нападение на себя из-за похищенных денег

Экспедитор выстрелил в окно из пневматического пистолета и испачкал салон кровью, чтобы подстроить своё ограбление
Экспедитор выстрелил в окно из пневматического пистолета и испачкал салон кровью, чтобы подстроить своё ограбление

Полицейские нашли пропавшего 28-летнего экспедитора, который исчез во время выполнения рабочего задания 15 июня.


Мужчина работал в новосибирской производственной компании, у него было поручение — отвезти колбасные изделия в Краснозёрский район Новосибирской области. Руководитель компании полагал, что в ближайшее время его работник вернётся на базу, однако этого не произошло — водитель пропал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


Автомобиль «ГАЗель», на котором экспедитор ездил на задание, был найден 15 июня недалеко от Хилокского рынка. Владелец компании обратился в полицию. 


Приехавшие на вызов полицейские обнаружили на боковом стекле следы от выстрела, а в салоне — следы крови. 


Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции восстановили события.


Сначала полицейские посчитали, что на пропавшего напали. Но после установили, что мужчина похитил 83 тыс. руб., полученных от продажи товара, а затем сымитировал преступление.


«Для этого он выстрелил в окно автомобиля из пневматического пистолета, а затем поранил себя ножом и скрылся с деньгами, бросив автомобиль.


После похищения денег он домой не вернулся, но тратил денежные средства на территории Новосибирска», — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Наталья Суковатова.


Когда экспедитора нашли, он дал признательные показания, у него изъяли часть похищенных денег.


19 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мария Шевлягина
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

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