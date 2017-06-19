30-градусное пекло довело четырёх человек до «скорой»

Врачи напоминают, что в жаркую погоду нужно укрываться от прямых солнечных лучей и больше пить воды, а алкоголь лучше исключить

На выходных несколько новосибирцев пострадали из-за жары — одного человека даже пришлось везти в больницу.





Выходные 17 и 18 июня выдались жаркими — дневная температура в Новосибирске почти не опускалась ниже + 30 градусов. По информации пресс-службы минздрава НСО, 4 человека вызвали «скорую помощь», поскольку им стало плохо из-за жары на улицах Новосибирска.







«Трём пациентам помощь была оказана на месте. Одного пациента доставили в городскую клиническую больницу № 12 с подозрением на тепловой удар, но данный диагноз не подтвердился. Ему оказали необходимую помощь и отпустили»,





— рассказали 19 июня в министерстве здравоохранения.







Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова пояснила НГС.НОВОСТИ, что даже такая жара не влияет на число сердечных приступов. «У нас колебания в течение года по количеству вызовов по сердечно-сосудистым заболеваниям не зависят от того, какая сегодня погода и температура. И количество вызовов в жаркое время может быть меньше, чем в холодное», — отметила врач.







Ирина Большакова напомнила, что в жаркую солнечную погоду нужно выходить из дома в головном уборе, пить достаточное количество жидкости — причём брать бутылку с питьевой водой с собой. «Лучше не принимать калорийных напитков, содержащих сахара, потому что от них ощущение жажды ещё больше увеличивается. Необходимо исключить приём алкоголя, тяжёлой пищи, конечно, одеваться по погоде и т.д.», — добавила эксперт.





Сегодня новосибирские синоптики сообщили, что в начале недели жара в регионе постепенно пойдёт на спад, могут быть грозы и ливни.