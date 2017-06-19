«Ниссану» разворотило багажник после встречи с КамАЗом

Nissan Skyline после столкновения с КамАЗом вечером 18 июня

Вечером 18 июня Nissan Skyline столкнулся с КамАЗом на перекрёстке в Калининском районе Новосибирска.





Авария произошла около 22:00 на перекрестке ул. Учительской и Объединения. «Я не видел столкновения, уже увидел машины после аварии.





У "Скайлайна" полностью не было задней части — задняя ходовая была разрушена. Как я понимаю, КамАЗ двигался от стороны Северного поселка по направлению к переезду»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец аварии. Мужчина отметил, что «"скорой помощи" на месте не было».





В отделе пропаганды УГИБДД по НСО отметили, что в аварии никто не пострадал.



КамАЗ при столкновении с иномаркой лишился фары





Как сообщают пользователи соцсетей, КамАЗ из-за аварии потерял фару, также ему немного замяло дверь и бампер.







Подобная авария произошла 29 мая — тогда «Хонде» разворотило багажник в ДТП на проезде Энергетиков.