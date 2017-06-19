«Ниссану» разворотило багажник после встречи с КамАЗом

Nissan Skyline после столкновения с КамАЗом вечером 18 июня
Nissan Skyline после столкновения с КамАЗом вечером 18 июня

Вечером 18 июня Nissan Skyline столкнулся с КамАЗом на перекрёстке в Калининском районе Новосибирска. 


Авария произошла около 22:00 на перекрестке ул. Учительской и Объединения. «Я не видел столкновения, уже увидел машины после аварии. 


У "Скайлайна" полностью не было задней части — задняя ходовая была разрушена. Как я понимаю, КамАЗ двигался от стороны Северного поселка по направлению к переезду», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец аварии. Мужчина отметил, что «"скорой помощи" на месте не было».


  В отделе пропаганды УГИБДД по НСО отметили, что в аварии никто не пострадал. 

КамАЗ при столкновении с иномаркой лишился фары 
КамАЗ при столкновении с иномаркой лишился фары 


Как сообщают пользователи соцсетей, КамАЗ из-за аварии потерял фару, также ему немного замяло дверь и бампер. 


Подобная авария произошла 29 мая — тогда  «Хонде» разворотило багажник в ДТП на проезде Энергетиков. 

Мария Шевлягина 
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