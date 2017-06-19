Подросток переломал позвоночник в аварии возле Димитровского моста

Авария возле дома № 18/1 по ул. Фабричной
Авария возле дома № 18/1 по ул. Фабричной

Днём 18 июня в разных авариях в Новосибирске пострадало двое детей-пассажиров. 


Первая авария произошла в 15:25 возле остановки «Фабричная» при въезде на Димитровский мост. «Водитель Isuzu Elf двигался со стороны ул. Владимировской на Димитровский мост, когда столкнулся с автомобилем Honda CR-V, "Хонду" отбросило на находящийся впереди KIA Picanto», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по НСО. 


В аварии пострадал 14-летний подросток — он повредил позвонки, его увезли на «скорой»
В аварии пострадал 14-летний подросток — он повредил позвонки, его увезли на «скорой»


В аварии пострадал 14-летний подросток, пассажир Honda CR-V, — его доставили на «скорой» в больницу, где диагностировали закрытые переломы 5-го и 6-го позвонков. 


«Водитель Isuzu пояснил, что он отвлёкся, когда смотрел в зеркало заднего вида, все притормозили, а он не заметил», — пояснил начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. 


Другая авария произошла чуть позже — в 18:00 на дамбе ГЭС. 26-летний водитель на Toyota Windom двигался по ГЭС в сторону ул. Плотинная, и вблизи дома по ул. Приморская 2«а» столкнулся с автомобилем Lifan, которым управляла 39-летняя женщина. 


Авария на ул. Приморской
Авария на ул. Приморской


В аварии пострадала 10-летняя девочка-пассажир автомобиля  Lifan. Пассажирку доставили на «скорой» в больницу с ушибом мягких тканей затылка. «Женщина пояснила, что она притормозила, потому что пропускала "скорую помощь",


— добавил Страдымов. Как добавили в пресс-службе УГИБДД по НСО, удерживающих устройств для ребёнка в автомобиле Lifan не было.


В этот же день произошла другая авария с участием ребёнка — 18 июня в селе Криводановка Новосибирского района автобус ПАЗ насмерть сбил подростка, переходившего дорогу.

Мария Шевлягина 
Фото отдела пропаганды УГИБДД по НСО

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