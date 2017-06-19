Погода на ближайшие дни: лёгкое ослабление жары и грозы

К середине недели жара ослабеет до +23...+28 градусов
К середине недели жара ослабеет до +23...+28 градусов

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на первую половину наступившей недели: жара в регионе постепенно пойдет на спад.


«У нас предполагается постепенное изменение характера атмосферного давления на юго-востоке Западной Сибири (понижение), распространение циклонической циркуляции с западных районов, из районов Зауралья, в более восточные районы. 


Увеличивается вероятность развития кучево-дождевой облачности, грозовых ливней с порывистыми ветрами шквалистого типа, и постепенное ослабление жары мы предполагаем», 


— рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток, с 20 по 22 июня, ночная температура в Новосибирской области будет держаться на уровне +13…+19 градусов, а дневная начнёт постепенно понижаться. 


Если 20 июня в регионе будет в среднем +27…+32 градуса, то 21 июня станет уже на 1 градус меньше: +26…+31. А к 22 июня жара ослабеет до +23…+28 градусов.


Также уже завтра днём в Новосибирской области начнутся дожди: сначала они захватят западные, северо-западные и центральные районы, а в последующие дни постепенно начнут распространяться на восток и северо-восток.


«Дойдёт ли до Новосибирска, пока трудно сказать», — заключил Ренад Ягудин.


Ранее синоптики сообщали, что в целом июнь в Новосибирской области будет на 1–2 градуса теплее нормы, а количество осадков будет соответствовать норме (30–60 мм). 

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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