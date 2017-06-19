Новосибирец победил испанца и завоевал «бронзу» на международном турнире по каратэ

Илья Грановесов завоевал бронзовую медаль
Илья Грановесов завоевал бронзовую медаль

23-летний новосибирец Илья Грановесов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по каратэ в Испании.


17–18 июня в Толедо в Испании прошел первый международный турнир «Каратэ 1 — Серия А». В нем приняли участие более 800 спортсменов из 67 стран мира. Поединки на турнире проходили по правилам WKF. Наибольшее количество участников было заявлено от страны-хозяйки турнира Испании (165 спортсменов), на втором и третьем месте — Италия (74 спортсмена) и Россия (41 спортсмен), сообщается на сайте федерации каратэ России.


Из Новосибирской области на соревнования поехали спортсмены Илья Грановесов, Александр Щербань, Александр Коликов, Кирилл Солопов вместе с тренером Исламом Эльдарушевым.

Грановесов Илья -Бронза🏆 (Каратэ 1 Серия-А) 17-18.06.2017.

Публикация от Islam (@eldarushevir)

В общем зачете соревнований сборная России заняла 3-е место, в копилке сборной по одной медали каждого достоинства. Одну из них завоевал новосибирец Илья Грановесов (категория кумитэ до 84 кг). В финале за третье место Илья победил Фернандо Морено из Испании — 8:0.

В начале года новосибирец Илья Грановесов победил японца и завоевал серебряную медаль на международном турнире по каратэ в Париже.

Ксения Евдокимова
Фото ruswkf.ru (1), instagram.com (2, 3)

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