Новосибирцы отметили жаркие выходные пляжными фото в соцсетях

Новосибирцы отдыхают на городском пляже

В прошедшие аномально жаркие выходные новосибирцы отправились на пляж.





По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, днем 17 и 18 июня в Новосибирской области было +29…+34 градуса. Кроме того, температура воды стремительно пошла вверх: в Оби она была в пределах 17–18 градусов, на водохранилище — 19–20 градусов.





Жители Новосибирска в прошедшие жаркие выходные массово отдыхали на пляжах и делали там фотографии, которые потом выкладывали в соцсети.





НГС.НОВОСТИ собрали для вас лучшие фотографии прекрасных горожан.





Кроме того, редакция ждёт фотографии и от своих читателей — на сегодня синоптики тоже прогнозируют хорошую погоду для купания. Присылайте фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Лучшие кадры мы опубликуем.

поджарили булочки🔥 #summertime Публикация от #Stepanenkо🍒 (@stepaaaaaa) Июн 18 2017 в 12:16 PDT





Хороший город.... хорошие люди.... Хороший Я..... 😂👍 Публикация от Александр (@kovalenko_odnako) Июн 18 2017 в 11:07 PDT

Носите женщин на руках😈💜 #mylove Публикация от Полина 🍑😈 (@mordvinova_.polina) Июн 18 2017 в 10:42 PDT

☀️☀️☀️#пляжнаутилус #новосибирск #жара🤘🏼#лето😍🌈 💋 Публикация от Ира😜😘 (@irina_bukhmiller) Июн 18 2017 в 10:54 PDT

Топовые дни. Публикация от ivan_suhar (@ivan_suhin) Июн 18 2017 в 11:09 PDT

После выходных жара в городе продолжилась — ранее синоптики рассказывали, что сегодня, 19 июня, в Новосибирской области ожидается от +28 до +35 градусов.

