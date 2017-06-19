Новосибирцы отметили жаркие выходные пляжными фото в соцсетях
В прошедшие аномально жаркие выходные новосибирцы отправились на пляж.
По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, днем 17 и 18 июня в Новосибирской области было +29…+34 градуса. Кроме того, температура воды стремительно пошла вверх: в Оби она была в пределах 17–18 градусов, на водохранилище — 19–20 градусов.
Жители Новосибирска в прошедшие жаркие выходные массово отдыхали на пляжах и делали там фотографии, которые потом выкладывали в соцсети.
НГС.НОВОСТИ собрали для вас лучшие фотографии прекрасных горожан.
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После выходных жара в городе продолжилась — ранее синоптики рассказывали, что сегодня, 19 июня, в Новосибирской области ожидается от +28 до +35 градусов.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com (2–9)