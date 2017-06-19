Новосибирцы отметили жаркие выходные пляжными фото в соцсетях

Новосибирцы отдыхают на городском пляже
Новосибирцы отдыхают на городском пляже

В прошедшие аномально жаркие выходные новосибирцы отправились на пляж.


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, днем 17 и 18 июня в Новосибирской области было +29…+34 градуса. Кроме того, температура воды стремительно пошла вверх: в Оби она была в пределах 17–18 градусов, на водохранилище — 19–20 градусов.


Жители Новосибирска в прошедшие жаркие выходные массово отдыхали на пляжах и делали там фотографии, которые потом выкладывали в соцсети. 


НГС.НОВОСТИ собрали для вас лучшие фотографии прекрасных горожан. 


Кроме того, редакция ждёт фотографии и от своих читателей — на сегодня синоптики тоже прогнозируют хорошую погоду для купания. Присылайте фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Лучшие кадры мы опубликуем.

поджарили булочки🔥 #summertime

Публикация от #Stepanenkо🍒 (@stepaaaaaa)


Хороший город.... хорошие люди.... Хороший Я..... 😂👍

Публикация от Александр (@kovalenko_odnako)

Носите женщин на руках😈💜 #mylove

Публикация от Полина 🍑😈 (@mordvinova_.polina)

☀️☀️☀️#пляжнаутилус #новосибирск #жара🤘🏼#лето😍🌈 💋

Публикация от Ира😜😘 (@irina_bukhmiller)

Топовые дни.

Публикация от ivan_suhar (@ivan_suhin)

После выходных жара в городе продолжилась — ранее синоптики рассказывали, что сегодня, 19 июня, в Новосибирской области ожидается от +28 до +35 градусов.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com (2–9)

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