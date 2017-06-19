Мужчина нырнул в воду с высокого парапета и погиб

Место трагедии

В Советском районе Новосибирска утонул 41-летний мужчина.





Несчастный случай произошёл вчера, 18 июня, в 12:20. «Мужчины решили понырять в районе шлюзования, в месте, где запрещено купаться, не смотря на выставленные знаки «Купание запрещено», они не отступили от своего решения. Мужчина 1976 г.р. после прыжка в воду с высокого парапета так и не вынырнул. Очевидцы происшествия поспешили обратиться к спасателям», — сообщили спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».







На место происшествия была направлена оперативная группа на катере, которая находилась в том районе. Прибывшие спасатели МАСС, уточнив примерное место, где нырял мужчина, принялись его искать.







«Один из матросов-спасателей, ныряя в маске и в ластах, через 20 минут обнаружил, погибшего мужчину на глубине около 4 метров под водой», — рассказали в МАСС.







Мужчину подняли на поверхность, доставили на берег, и спасатели приступили к сердечно-лёгочной реанимации. Через несколько минут прибыла врачи «скорой помощи», которые констатировали смерть мужчины.







Ещё один инцидент на воде произошёл вчера в районе посёлка Кудряшовский Новосибирского района — в протоке Оби утонул 40-летний мужчина.

