Президент уволил Западно-Сибирского транспортного прокурора

Сергей Феоктистов

Президент России Владимир Путин освободил от должности Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктистова.





Соответствующий указ президент России подписал 17 июня, опубликован документ был 18 июня на Официальном интернет-портале правовой информации.







«Освободить от занимаемой должности Феоктистова Сергея Валерьевича, Западно-Сибирского транспортного прокурора», — сообщается в тексте документа.







Сергей Феоктистов родился в 1968 году в рабочем поселке Саргатский Омской области, в 1992 году окончил юридический факультет Омского госуниверситета. Работал в прокуратуре Омской области, города Омска, в 2003 году стал зампрокурора Красноярского края, а в 2006 — прокурором края.







С 2 июня 2007 года Феоктистов работал Западно-Сибирским транспортным прокурором, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сергей Феоктистов награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.





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