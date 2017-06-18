Сотня сотрудников ЗАГС устроила «волшебство» в центре Новосибирска

Во флешмобе поучаствовали 112 сотрудников отделов ЗАГС Новосибирска

Вечером 18 июня на площади перед новосибирским оперным театром прошёл необычный флешмоб к 100-летию органов ЗАГС НСО — более сотни сотрудников городских загсов кружились в хороводе и выстраивались в романтичные фигуры.





Участницы начали репетировать флешмоб перед оперным театром в 18:00 — и исполнили его несколько раз. Они оделись в белые майки и кепки и синие джинсы, а также вооружились широкими золотыми шарфами.







Участницы исполнили флешмоб перед оперным театром несколько раз





Сначала участницы водили хороводы, потом выстроились в форме сердца, изображали кольца, под команду «волшебство» рассыпали конфетти, а в конце «написали» шарфами «100 лет органам ЗАГС».







«Наш флешмоб посвящён столетию органов ЗАГС, особенность в том, что участвуют все работники ЗАГС города Новосибирска. Есть вещи, которые рождаются долго, а есть вещи, которые раз — и рождаются. Вот он (флешмоб. – М.М.) раз — и родился, сошлись все рисуночки…





ЗАГС — это всеобъемлющее сердце, ЗАГС — это символ колец, что-то яркое, золотое», — рассказала режиссёр акции Наталья Матвеева.











Она уточнила, что во флешмобе участвуют 112 человек и «ничего подобного ещё не было». Всё происходящее снимали с высоты с помощью квадрокоптера — видео появится позже.







По её словам, организаторы думали насчёт музыки из рок-оперы «Юнона и Авось» или песни «Ах, эта свадьба пела и плясала» в качестве аккомпанемента, но в итоге остановились на композиции «Апрельский Париж».







В финале флешмоба участницы «написали» золотыми шарфами «100 лет органам ЗАГС»





«Флешмоб — это же тренд сегодняшнего времени, поэтому и музыку надо брать современных композиторов. Париж — город любви, музыка и вдохновила на флешмоб, который сегодня состоится», — добавила Наталья Матвеева.







На этих выходных новосибирцы устроили ещё один флешмоб — на стадионе «Спартак» тысячи человек одновременно выбросили в воздух краски в цвет российского триколора.