Школьник погиб под колёсами автобуса

На месте работает полиция 
На месте работает полиция 

В селе Криводановка Новосибирского района автобус ПАЗ насмерть сбил подростка, переходившего дорогу.


Трагедия произошла сегодня, 18 июня, в 14:40 на ул. Малороссийская. Мальчик 2003 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он получил серьёзные травмы и скончался на месте, сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


По информации очевидцев ДТП в группе «Криводановка и Марусино: life and news» в соцсети «ВКонтакте» речь идёт о рейсовом автобусе №220. 


Сотрудники полиции работают на месте. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия, в том числе, местный это ребёнок или нет. 


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности этого ДТП. 


В пятницу, 16 июня, в Новосибирской области произошло еще одно смертельное ДТП с ребёнком. 59-летний водитель «Нивы» из Бердска сбил 9-летнего мальчика у дома № 58 по ул. Трактовой в селе Быстровка Искитимского района. 

Ольга Власова
Фото Алексея Куденко (РИА Новости)

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