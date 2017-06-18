Школьник погиб под колёсами автобуса

На месте работает полиция

В селе Криводановка Новосибирского района автобус ПАЗ насмерть сбил подростка, переходившего дорогу.







Трагедия произошла сегодня, 18 июня, в 14:40 на ул. Малороссийская. Мальчик 2003 года рождения переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он получил серьёзные травмы и скончался на месте, сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





По информации очевидцев ДТП в группе «Криводановка и Марусино: life and news» в соцсети «ВКонтакте» речь идёт о рейсовом автобусе №220.





Сотрудники полиции работают на месте. Они выясняют все обстоятельства этого происшествия, в том числе, местный это ребёнок или нет.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности этого ДТП.





В пятницу, 16 июня, в Новосибирской области произошло еще одно смертельное ДТП с ребёнком. 59-летний водитель «Нивы» из Бердска сбил 9-летнего мальчика у дома № 58 по ул. Трактовой в селе Быстровка Искитимского района.