Больше 200 домов в Советском районе внезапно остались без горячей воды

Правобережная часть Советского района 18 июня осталась без горячей воды из-за короткого замыкания.







В редакцию НГС.НОВОСТИ о проблеме сообщили жители Академгородка. По их словам, горячую воду отключили с 01:30.





В диспетчерской 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом обычного жителя, сообщили, что на трансформаторной подстанции по ул. 2-я Лесная, 4 произошло короткое замыкание. «Отключена тепловая станция-1», — уточняется на муниципальном портале «Мой Новосибирск».





«Проблема устраняется. Запланированное время подключения 20:00», — передал дежурный диспетчер.





По данным муниципального портала горячей воды из-за аварии нет в 258 домах. Это верхняя зона Академгородка и микрорайон «Шлюз». Под отключение попали дома по ул. Шлюзовая, Русская, Терешковой. Цветной проезд, ул. Правды, Академическая и другие.





В Новосибирске сейчас также проходят и плановые гидравлические испытания сетей. На этой неделе проверка состояния теплосетей проводится в Дзержинском и Калининском районах.