Больше 200 домов в Советском районе внезапно остались без горячей воды

Больше 200 домов в Советском районе внезапно остались без горячей воды

Правобережная часть Советского района 18 июня осталась без горячей воды из-за короткого замыкания. 


В редакцию НГС.НОВОСТИ о проблеме сообщили жители Академгородка. По их словам, горячую воду отключили с 01:30. 


В диспетчерской 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом обычного жителя, сообщили, что на трансформаторной подстанции по ул. 2-я Лесная, 4 произошло короткое замыкание. «Отключена тепловая станция-1», — уточняется на муниципальном портале «Мой Новосибирск».


«Проблема устраняется. Запланированное время подключения 20:00», — передал дежурный диспетчер. 


По данным муниципального портала горячей воды из-за аварии нет в 258 домах. Это верхняя зона Академгородка и микрорайон «Шлюз». Под отключение попали дома по ул. Шлюзовая, Русская, Терешковой. Цветной проезд, ул. Правды, Академическая и другие. 


В Новосибирске сейчас также проходят и плановые гидравлические испытания сетей. На этой неделе проверка состояния теплосетей проводится в Дзержинском и Калининском районах

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой 

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