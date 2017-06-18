По Бердскому шоссе растянулась 7-километровая пробка
Новосибирцы вечером 18 июня встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе.
Затор растянулся от Бердска до пос. Геологов. Скорость потока 10 км/ч, сообщает сервис Яндекс. Пробки. Также сильно осложнено движение от поворота на Университетский проспект до ТЦ «Гигант».
Отдыхающие на Обском море со стороны микрорайона ОбьГЭС попали в пробку на ул. Софийская и в районе садоводств за Чемским бором. Скорость потока тоже не больше 10 км/ч.
В целом, по данным на 17:30, дороги в городе свободны. Загруженность магистралей оценивается в 1 балл.
Напомним, на этой неделе в Новосибирск пришли воздушные массы тропического происхождения из Казахстана и Средней Азии. По словам синоптиков, в эти выходные вода в Обском море должна была прогреться до 20 градусов.
Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич (1), скриншот yandex.ru/maps (2, 3)