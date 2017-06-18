Полиция объявила в розыск девушку с татуировкой в виде цветов

Заявление о пропаже Екатерины подал в полицию её супруг

Полиция объявила в розыск 28-летнюю Екатерину Борникову — больше суток о ней ничего не известно.







Екатерина вышла из дома № 55 в микрорайоне Горский в 05:50 утра 17 июня. Её объявил в розыск отдел полиции № 7 «Ленинский».





«Заявление о пропаже Екатерины подал в полицию её супруг. Девушка утром собиралась запланированно по своим делам, но так и не пришла», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Екатерине на вид 20–25 лет. У неё плотное телосложение, рост 165 см, волосы русые прямые, выше плеч, глаза зелёного цвета. Девушка была одета в спортивные штаны чёрного цвета, белую майку, кофту серого цвета, тёмно-серые кроссовки. На левой руке у Екатерины есть татуировка в виде цветов.





Всех, кто обладает информацией о местонахождении Борниковой Екатерины Алексеевны, просят позвонить в отдел полиции № 7 «Ленинский» по тел. 232-17-18, 232-16-45, 8-966-379-58-71.





В конце мая в Новосибирске также разыскивали 29-летнюю Любовь Карасеву. Она вышла из дома 14 мая, и несколько дней о ней ничего не было известно. 19 мая Любовь нашли, с ней было всё в порядке.