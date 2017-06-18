Новосибирцы во время крестного хода разбросали по центру города лепестки роз

Участники крестного хода рассыпали лепестки роз по маршруту шествия





В центре Новосибирска 18 июня прошел крестный ход в связи с Евхаристическим праздником.





Как рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, который присутствовал на мероприятии, участниками крестного хода стали больше 200 человек. Во время шествия разбрасывали лепестки роз.





Маршрут начался от кафедрального собора Преображения Господня на ул. Горького, 100









Маршрут проходил с 13:00 до 14:00 от кафедрального собора Преображения Господня на ул. Горького, 100 по ул. Горького, Каменской, Чаплыгина, Серебренниковской и завершился у того же кафедрального собора. По пути следования крестного хода было перекрыто движение автомобилей. По традиции во время шествия разбрасывали лепестки роз.















По данным пресс-центра мэрии, организатором мероприятия выступила централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская епархия.







Справка: Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает уподобиться Сыну Божьему. Праздник Евхаристии, религиозный по происхождению, стал во многих странах народным. В нем соединились строгая обрядность церковной службы и церемониальное шествие.





Праздник Евхаристии отмечают во многих странах мира





Крестный ход завершился чтением молитв





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