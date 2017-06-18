Новосибирцы во время крестного хода разбросали по центру города лепестки роз
В центре Новосибирска 18 июня прошел крестный ход в связи с Евхаристическим праздником.
Как рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, который присутствовал на мероприятии, участниками крестного хода стали больше 200 человек. Во время шествия разбрасывали лепестки роз.
Маршрут проходил с 13:00 до 14:00 от кафедрального собора Преображения Господня на ул. Горького, 100 по ул. Горького, Каменской, Чаплыгина, Серебренниковской и завершился у того же кафедрального собора. По пути следования крестного хода было перекрыто движение автомобилей. По традиции во время шествия разбрасывали лепестки роз.
По данным пресс-центра мэрии, организатором мероприятия выступила централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская епархия.
Справка: Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает уподобиться Сыну Божьему. Праздник Евхаристии, религиозный по происхождению, стал во многих странах народным. В нем соединились строгая обрядность церковной службы и церемониальное шествие.
Крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, в этом году был 21 мая.
Около 10 тыс. верующих прошли традиционным маршрутом по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.
Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова