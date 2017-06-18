В Новосибирске выставили на продажу старейший ночной клуб

Вечеринка в клубе

В Новосибирске продают ночной клуб «Правда» на проспекте Карла Маркса — собственники заведения заинтересовались другими проектами.







«Мы нашли другие проекты. У нас несколько ресторанов, баров. Ночная жизнь сейчас уже стала неинтересна — семьи появились», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель владельцев заведения.





По словам собеседника, клуб находится в полностью рабочем состоянии. За него продавец просит 7 млн руб. «Детали сделки и цена будут обсуждаться при личной встрече», — отметил он.







Клуб площадью 650 кв. м открылся семь лет назад. В 2013 году заведение приобрели совладельцы SRP-Group Анатолий Пирогов и Максим Ковязин, а также один из изначальных учредителей клуба «Правда» Максим Дулимов. Тогда клуб закрылся на ремонт и после открытия начал работать в новом формате.