В Новосибирске выставили на продажу старейший ночной клуб

Вечеринка в клубе 
Вечеринка в клубе 

В Новосибирске продают ночной клуб «Правда» на проспекте Карла Маркса — собственники заведения заинтересовались другими проектами.


«Мы нашли другие проекты. У нас несколько ресторанов, баров. Ночная жизнь сейчас уже стала неинтересна — семьи появились», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель владельцев заведения. 


По словам собеседника, клуб находится в полностью рабочем состоянии. За него продавец просит 7 млн руб. «Детали сделки и цена будут обсуждаться при личной встрече», — отметил он. 


Клуб площадью 650 кв. м открылся семь лет назад. В 2013 году заведение приобрели совладельцы SRP-Group Анатолий Пирогов и Максим Ковязин, а также один из изначальных учредителей клуба «Правда» Максим Дулимов. Тогда клуб закрылся на ремонт и после открытия начал работать в новом формате.    

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой  

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