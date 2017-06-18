Парк Кирова заполнили люди в смешных и странных костюмах

Главным символом праздника стал журавль. Фото Стаса Соколова





Сегодня, 18 июня, в парке им. Кирова (ул. Станиславского, 1«а») проходит фестиваль «Планета Семья».







Центральная аллея в парке им. Кирова. Фото Стаса Соколова





Фестиваль организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министерством социального развития Новосибирской области и мэрией города Новосибирска. Как заявлено организаторами, цель мероприятия — «укрепление ценностей ответственного родительства, позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот и популяризации устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия».







Народные игры





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, в парке можно найти множество тематических зон. Желающие могут познакомиться с народными играми, самостоятельно изготовить и расписать глиняные игрушки, построить дом из картонных коробок, посмотреть на «фокусы», демонстрирующие те или иные законы физики и т.д. На центральной сцене с 11:00 зрителей ждет концертная программа.







Демонстрация явления сверхпроводимости при помощи охлажденной жидким азотом пластинки из углекислого бария и меди. Фото Стаса Соколова





Чтобы зрителям было веселее, организаторы нарядили в яркие костюмы аниматоров-любителей, которые в большом количестве бродят по парку, фотографируясь с желающими. Набор персонажей весьма пёстрый: кроме журавля (который, символизирует, по всей видимости, домашние ценности)...





Кот Леопольд призван бороться с домашним насилием. Фото Стаса Соколова





... здесь можно встреть Кота Леопольда и сразу нескольких «Сердитых птиц» (из игры Angry birds). Компанию им составляют Баба-яга, одетая в избушку на курьих ножках из картона, и подростки изображающие принцев и принцесс из фотостудии.





«Злым птичкам» досталась самая неблагодарная работа — раздавать листовки. Фото Стаса Соколова





Баба-яга со своей избушкой из картона. Фото Стаса Соколова





Трудно сказать, сколько человек (помимо участников фестиваля) пришли в это воскресенье именно на праздник, но в парке действительно много гуляющих с детьми семей. Детей, впрочем, на мероприятие приводят и организованным порядком.





Зона, где желающие могут попытаться построить дом из картонных коробок. Фото Стаса Соколова





Зрителей у сцены немного — по большей части люди просто гуляют в парке. Фото Стаса Соколова





Праздник будет проходить до 16.30.





Ученики фотостудии пытаются привлечь отдыхающих к участию в фотосессии. Фото Стаса Соколова





Вчера вечером 17 июня в Нарымском сквере Новосибирска так же прошёл пикник, приуроченный ко дню рождения культурного центра «Этаж».