Парк Кирова заполнили люди в смешных и странных костюмах
Сегодня, 18 июня, в парке им. Кирова (ул. Станиславского, 1«а») проходит фестиваль «Планета Семья».
Фестиваль организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министерством социального развития Новосибирской области и мэрией города Новосибирска. Как заявлено организаторами, цель мероприятия — «укрепление ценностей ответственного родительства, позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот и популяризации устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия».
Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, в парке можно найти множество тематических зон. Желающие могут познакомиться с народными играми, самостоятельно изготовить и расписать глиняные игрушки, построить дом из картонных коробок, посмотреть на «фокусы», демонстрирующие те или иные законы физики и т.д. На центральной сцене с 11:00 зрителей ждет концертная программа.
Чтобы зрителям было веселее, организаторы нарядили в яркие костюмы аниматоров-любителей, которые в большом количестве бродят по парку, фотографируясь с желающими. Набор персонажей весьма пёстрый: кроме журавля (который, символизирует, по всей видимости, домашние ценности)...
... здесь можно встреть Кота Леопольда и сразу нескольких «Сердитых птиц» (из игры Angry birds). Компанию им составляют Баба-яга, одетая в избушку на курьих ножках из картона, и подростки изображающие принцев и принцесс из фотостудии.
Трудно сказать, сколько человек (помимо участников фестиваля) пришли в это воскресенье именно на праздник, но в парке действительно много гуляющих с детьми семей. Детей, впрочем, на мероприятие приводят и организованным порядком.
Праздник будет проходить до 16.30.
Вчера вечером 17 июня в Нарымском сквере Новосибирска так же прошёл пикник, приуроченный ко дню рождения культурного центра «Этаж».
Стас Соколов
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