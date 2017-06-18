Около «МЕГИ» перевернулся грузовик с продуктами

ДТП произошло рядом с ТРЦ  «МЕГА»
ДТП произошло рядом с ТРЦ  «МЕГА»

В Новосибирске на перекрёстке перевернулся прицеп грузовика, перевозившего продукты. 


ДТП произошло около 11:00 неподалёку от ТРЦ «МЕГА». Прицеп грузовика, который перевозил продукты, завалился на бок. 


«Грузовик ехал со стороны ВИНАПа (Винаповского моста). На пересечении ул. Мира и ул. Аникина прицеп при повороте лёг на асфальт. Сам грузовик стоит рядом, прицеп не отцепился, всё это в первом ряду.  Большая часть товара, видимо, разбилась внутри фуры и вылилась на асфальт. Стоит запах», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев аварии в переписке в соцсети «ВКонтакте».


По информации в соцсетях, прицеп опрокинулся из-за того, что произошла поломка сцепляющего устройства. 


На кадрах с места аварии видно, что коробки с продуктами высыпались на проезжую часть и тротуар. 


Фуры, перевозящие продукты, нередко переворачиваются на трассах. Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как во время снегопада опрокинулся грузовик ГАЗ с пятью тоннами молочных продуктов.

Ольга Власова
Фото vk.com/incident_nsk

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