Под Новосибирском мужчина утонул в Оби

Тело мужчины поднимали водолазы

Под Новосибирском в протоке Оби утонул 40-летний мужчина.







Трагедия произошла в районе посёлка Кудряшовский Новосибирского района, сообщается в группе аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».





«17 июня в 5:40 утра оперативному дежурному АСС НСО поступила информация о том, что в протоке реки Обь утонул мужчина 1977 года рождения. В 10:00 спасатели-водолазы Новосибирского поисково-спасательного отряда приступили к поискам пострадавшего. Тело мужчины найдено, транспортировано на берег и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили информацию, уточнив, что сообщение об утонувшем мужчине поступило в полицию в 13:30.





«Выяснением всех обстоятельств будет заниматься Следственный комитет», — передали в правоохранительном ведомстве.







Ещё один инцидент на воде произошёл вчера на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске. Там 11-летний мальчик нырнул в водоём и ударился головой о дно котлована. Он не смог самостоятельно выбраться, но ему помогли матросы-спасатели МАСС.