Новосибирцы попали на массовый пикник в Нарымском сквере

На пикнике собралось несколько десятков человек 
На пикнике собралось несколько десятков человек 

Вечером 17 июня в Нарымском сквере Новосибирска прошел пикник, приуроченный ко дню рождения культурного центра «Этаж». 


Центру исполнилось два года.

Больше сотни жителей увидел корреспондент НГС.НОВОСТИ вечером в Нарымском сквере – они пришли, чтобы принять участие в массовом пикнике с живой музыкой, конкурсами и подарками. Часть сквера разделили на зоны по интересам: фотозона, маркет, фудкорт, лекторий, площадка для чтения стихов и небольшая сцена для выступления групп Новосибирска. 


Отдыхать можно было прямо на траве
Отдыхать можно было прямо на траве


Гости пикника устраивали фотосессии в специальных зонах 
Гости пикника устраивали фотосессии в специальных зонах 



«В прошлом году мы проводили подобное мероприятие тоже на день рождения центра. Приходят поклонники «Этажа» и просто все желающие», —  рассказала Анастасия Грехова, помощник организатора и волонотер отряда «Мост».

Гости с интересом рассматривали необычные площадки, отдыхали на гамаках и креслах-мешках, разбросанных на лужайке сквера. «Интересный формат, интересные локации, мы еще не успели посмотреть все, но в целом нам нравится, хотим послушать лекцию» - поделились Дмитрий и Анна, которые пришли на праздник специально. 


Здесь была даже стильная телефонная будка красного цвета 
Здесь была даже стильная телефонная будка красного цвета 


Новосибирцы попали на массовый пикник в Нарымском сквере (фото)



«Я здесь всего 2 минуты, пока что наблюдаю, просто шла мимо, заинтересовалась, пока что не поняла ничего, но вообще подобные форматы развлечений мне нравятся», — рассказала НГС.Новости гостья, пожелавшая остаться неизвестной.

Объяснение того, куда ты попал 
Объяснение того, куда ты попал 


С лотков продавали различные аксессуары 
С лотков продавали различные аксессуары 


«Я живу рядом с Нарымским сквером и такие вот развлечения – редкость для нашего парка, как-то больше в Первомайском. Хорошее явление, приятно смотреть. Много молодежи, без алкоголя, без сигарет, которые хоть что-то делают, без агрессии, все позитивные, стараются проявить себя» - оценил праздник Николай. 


В Новосибирске часто проходят различные массовые праздничные мероприятия. Среди них вчера также был фестиваль красок на стадионе «Спартак»

Алёна Золотухина
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