Спасатели вытащили мальчика из котлована на Юго-Западном жилмассиве

Спасатели вытащили тонущего мальчика на Юго-Западном жилмассиве
Спасатели вытащили тонущего мальчика на Юго-Западном жилмассиве

В Новосибирске спасли 11-летнего мальчика, который тонул в котловане на Юго-Западном жилмассиве.


17 июня матросы-спасатели МАСС не дали утонуть 11-летнему мальчику. 


«Мальчик находился один на водоеме, без присмотра родителей. Решив охладится, он нырнул в водоем и ударился головой о дно котлована, — сообщается на странице МАСС в соцсети «Вконтакте», —Барахтающегося мальчика увидели матросы-спасатели МАСС и вытащили его из воды, оказали первую помощь». 


Пока на этом водоеме купаться запрещено. На прошлой неделе сотрудники МЧС назвали 9 официальных мест отдыха у воды

Анна Богданова
Фото Ивана Рейзвиха из архива НГС

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