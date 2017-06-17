Спасатели вытащили мальчика из котлована на Юго-Западном жилмассиве

Спасатели вытащили тонущего мальчика на Юго-Западном жилмассиве

В Новосибирске спасли 11-летнего мальчика, который тонул в котловане на Юго-Западном жилмассиве.







17 июня матросы-спасатели МАСС не дали утонуть 11-летнему мальчику.





«Мальчик находился один на водоеме, без присмотра родителей. Решив охладится, он нырнул в водоем и ударился головой о дно котлована, — сообщается на странице МАСС в соцсети «Вконтакте», —Барахтающегося мальчика увидели матросы-спасатели МАСС и вытащили его из воды, оказали первую помощь».





Пока на этом водоеме купаться запрещено. На прошлой неделе сотрудники МЧС назвали 9 официальных мест отдыха у воды.