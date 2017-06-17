2 тысячи новосибирцев испытали свою выносливость в грязи и пыли

В Кольцово прошел новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев».
В Кольцово прошел новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев».


17 июня на полигоне в Кольцово прошел первый в этом сезоне новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев». 


Поучаствовать в игре пришло чуть менее 2 тысяч человек
Поучаствовать в игре пришло чуть менее 2 тысяч человек



«В этом году мы отметили ажиотаж покупки билетов — они разошлись за 2 недели после старта продаж. Здесь собрались люди, которые являются фанатами гонки и давно ждали открытия. Поучаствовать в игре пришло чуть менее 2 тысяч человек», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист по PR команды организаторов «Лиги Героев» Ольга Егорычева. 


Испытания на «Гонке Героев»
Испытания на «Гонке Героев»


На этих выходных в Новосибирск пришла аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет до +20 градусов, а днём столбик термометра поднимется до +35 градусов. В ожидании регистрации на игру участники «Гонки Героев» толпились в палатках, чтобы спрятаться от жары. 


«Гонка Героев» — федеральный проект, который официально поддерживает Министерство обороны РФ
«Гонка Героев» — федеральный проект, который официально поддерживает Министерство обороны РФ


«Гонка Героев» — федеральный проект, который официально поддерживает Министерство обороны РФ. На площадке перед игрой разместились несколько моделей БТР, ракетные комплексы «Оса», система залпового огня «Град». В небе с утра на малой высоте кружили военные вертолеты и истребители, оглушая восторженную публику. 


В новом сезоне 2017 года организаторы удлинили трассу на 1 км
В новом сезоне 2017 года организаторы удлинили трассу на 1 км


В новом сезоне 2017 года организаторы удлинили трассу на 1 км, общая ее теперь выросла до 9 км. В маршруте появилось 5 новых испытаний: «Рампа» (поднятие на стену с помощью каната), «Вращающиеся призмы» (преодоление движущихся призм в воде), «Рукоход «Волна», «Куб» (проход по граням куба на канатах), «Тарзанка «Элевация» (прыжок с тарзанки в воду). 


В маршруте появилось 5 новых испытаний
В маршруте появилось 5 новых испытаний



На каждом испытании дежурили инструкторы, которые помогали участникам избежать травм при выполнении задания. В гонке приняли участие «взводы» — команды из 10 человек. Если команда из друзей и знакомых не набиралась, участник мог купить билет и выбрать «взвод» при регистрации. 


В гонке приняли участие «взводы» — команды из 10 человек
В гонке приняли участие «взводы» — команды из 10 человек


В 2017 году более 20 команд были «корпоративными», то есть все участники в команде являлись сотрудниками одной компании. 


«Когда погода хорошая и слаженная команда, мало бывает травм, потому что все помогают друг другу преодолеть испытание, командный дух такой сильный возникает. В стоимость билета входит страховка. Если происходит какая-то травма, мы контролируем лечение участника», —пояснила Егорычева. 


Всего «героям» встретилось 36 естественных и искусственных испытаний
Всего «героям» встретилось 36 естественных и искусственных испытаний


Всего «героям» встретилось 36 естественных и искусственных испытаний. В целом, как отмечают организаторы, пройти весь маршрут командой можно за 2 часа. Гонка проводится для пропаганды здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания. Стоимость участия составила 2 400 руб. 


Победители чемпионата «Гонки героев», которые прошли дистанцию быстрее всех, приглашаются на финал гонки в Москву
Победители чемпионата «Гонки героев», которые прошли дистанцию быстрее всех, приглашаются на финал гонки в Москву


В первой гонке сезона, которая проходит на этих выходных, проводятся командные соревнования без учета времени на прохождение дистанции. Есть еще другой формат гонки — «чемпионат», когда время прохождения дистанции учитывается, а участникам нельзя нарушать правила преодоления дистанции. 


Победители чемпионата «Гонки героев», которые прошли дистанцию быстрее всех, приглашаются на финал гонки в Москву, где они смогут сразиться за призовой фонд в 1 млн руб. 


15 июня будет следующая гонка
15 июня будет следующая гонка


«15 июня будет еще одна гонка здесь — в следующий раз появится «чемпионат» (вид соревнования, в котором учитывается время — прим. НГС). Билеты мы начнем продавать спустя неделю после этой», —добавила Егорычева. 


Финиш «Гонки героев»
Финиш «Гонки героев»


На трассе новосибирцы и гости других городов в командах преодолевали рвы и водные препятствия, лазили по канату и сеткам, ползали под БТР и БМП, взбирались на 6-метровые глиняные горы. Все это время поблизости инструкторы зажигали дымовые шашки и стреляли холостыми патронами из автоматов. 


Первая «Гонка героев» в Новосибирской области прошла в начале июля 2016 года. Тогда, по данным организаторов, в ней приняли участие более 2,2 тыс. человек.


Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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