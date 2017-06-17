2 тысячи новосибирцев испытали свою выносливость в грязи и пыли

В Кольцово прошел новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев».





17 июня на полигоне в Кольцово прошел первый в этом сезоне новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев».





Поучаствовать в игре пришло чуть менее 2 тысяч человек







«В этом году мы отметили ажиотаж покупки билетов — они разошлись за 2 недели после старта продаж. Здесь собрались люди, которые являются фанатами гонки и давно ждали открытия. Поучаствовать в игре пришло чуть менее 2 тысяч человек», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист по PR команды организаторов «Лиги Героев» Ольга Егорычева.





Испытания на «Гонке Героев»





На этих выходных в Новосибирск пришла аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет до +20 градусов, а днём столбик термометра поднимется до +35 градусов. В ожидании регистрации на игру участники «Гонки Героев» толпились в палатках, чтобы спрятаться от жары.





«Гонка Героев» — федеральный проект, который официально поддерживает Министерство обороны РФ





«Гонка Героев» — федеральный проект, который официально поддерживает Министерство обороны РФ. На площадке перед игрой разместились несколько моделей БТР, ракетные комплексы «Оса», система залпового огня «Град». В небе с утра на малой высоте кружили военные вертолеты и истребители, оглушая восторженную публику.





В новом сезоне 2017 года организаторы удлинили трассу на 1 км





В новом сезоне 2017 года организаторы удлинили трассу на 1 км, общая ее теперь выросла до 9 км. В маршруте появилось 5 новых испытаний: «Рампа» (поднятие на стену с помощью каната), «Вращающиеся призмы» (преодоление движущихся призм в воде), «Рукоход «Волна», «Куб» (проход по граням куба на канатах), «Тарзанка «Элевация» (прыжок с тарзанки в воду).





В маршруте появилось 5 новых испытаний









На каждом испытании дежурили инструкторы, которые помогали участникам избежать травм при выполнении задания. В гонке приняли участие «взводы» — команды из 10 человек. Если команда из друзей и знакомых не набиралась, участник мог купить билет и выбрать «взвод» при регистрации.





В гонке приняли участие «взводы» — команды из 10 человек





В 2017 году более 20 команд были «корпоративными», то есть все участники в команде являлись сотрудниками одной компании.



«Когда погода хорошая и слаженная команда, мало бывает травм, потому что все помогают друг другу преодолеть испытание, командный дух такой сильный возникает. В стоимость билета входит страховка. Если происходит какая-то травма, мы контролируем лечение участника», —пояснила Егорычева.





Всего «героям» встретилось 36 естественных и искусственных испытаний





Всего «героям» встретилось 36 естественных и искусственных испытаний. В целом, как отмечают организаторы, пройти весь маршрут командой можно за 2 часа. Гонка проводится для пропаганды здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания. Стоимость участия составила 2 400 руб.





Победители чемпионата «Гонки героев», которые прошли дистанцию быстрее всех, приглашаются на финал гонки в Москву





В первой гонке сезона, которая проходит на этих выходных, проводятся командные соревнования без учета времени на прохождение дистанции. Есть еще другой формат гонки — «чемпионат», когда время прохождения дистанции учитывается, а участникам нельзя нарушать правила преодоления дистанции.





Победители чемпионата «Гонки героев», которые прошли дистанцию быстрее всех, приглашаются на финал гонки в Москву, где они смогут сразиться за призовой фонд в 1 млн руб.





15 июня будет следующая гонка





«15 июня будет еще одна гонка здесь — в следующий раз появится «чемпионат» (вид соревнования, в котором учитывается время — прим. НГС). Билеты мы начнем продавать спустя неделю после этой», —добавила Егорычева.





Финиш «Гонки героев»



На трассе новосибирцы и гости других городов в командах преодолевали рвы и водные препятствия, лазили по канату и сеткам, ползали под БТР и БМП, взбирались на 6-метровые глиняные горы. Все это время поблизости инструкторы зажигали дымовые шашки и стреляли холостыми патронами из автоматов.



Первая «Гонка героев» в Новосибирской области прошла в начале июля 2016 года. Тогда, по данным организаторов, в ней приняли участие более 2,2 тыс. человек.



