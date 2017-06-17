Тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага





Фестиваль красок 17 июня





На стадионе «Спартак» прошёл фестиваль красок, в котором приняли участие тысячи горожан.





На стадионе «Спартак» собрались тысячи участников фестиваля





Фестиваль прошёл 17 июня на стадионе «Спартак». С 12:00 до 18:00 участники обсыпали друг друга красками.





Фестиваль красок в Новосибирске 17 июня





Накануне фестиваля организаторы заявляли, что ждут 8 тыс. человек, в том числе 3 тыс. на флешмоб, когда все одновременно выбрасывают цвета российского триколора.







Флешмоб — выброс красок российского флага





«Всё прошло, как и планировали, — отметил организатор фестиваля Илья Жидов. Однако, сколько в итоге собралось человек на фестивале, оценить не смог.







Сотни человек одновременно выбросили краски российского флага





Он подчеркнул, что фестиваль красок Happy Holi Fest объединяет поколения: «То есть от самых маленьких до взрослых бабушек-дедушек. Краски дают почувствовать себя детьми», — объяснил организатор.







Фестиваль красок на стадионе «Спартак»





Однако, по наблюдению корреспондента, флешмоб собрал меньше народа, чем планировалось.







По наблюдениям корреспондента, участников было меньше, чем планировалось





«Мы проводим фестиваль третий год подряд. В первый раз мы его проводили в День России, думали, что сделать, и решили выбросить флаг. Дата изменилась, но решили это повторить опять, но более массово.







Участники фестиваля призывали всех обниматься





Участники фестиваля просили их обнимать





Специальными лентами [площадка] делится на три прямоугольника, и каждый цвет — белый, синий, красный — в определённом прямоугольнике.







Участник фестиваля красок на стадионе «Спартак»





И под счёт ведущего все выбрасывают краску», — описал суть флешмоба Илья Жидов накануне мероприятия.







Фестиваль красок в 2017 году прошёл в тридцатиградусную жару





Организаторы утверждают, что краска безопасна для людей и окружающей среды, легко отстирывается и смывается с кожи. Стограммовый пакетик краски, по наблюдениям корреспондента, стоил 150 руб.







Организаторы фестиваля уверяют, что краски безвредные





Фестивали красок в Новосибирске проходят регулярно, и даже на крышах торговых центров.