Тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага
На стадионе «Спартак» прошёл фестиваль красок, в котором приняли участие тысячи горожан.
Фестиваль прошёл 17 июня на стадионе «Спартак». С 12:00 до 18:00 участники обсыпали друг друга красками.
Накануне фестиваля организаторы заявляли, что ждут 8 тыс. человек, в том числе 3 тыс. на флешмоб, когда все одновременно выбрасывают цвета российского триколора.
«Всё прошло, как и планировали, — отметил организатор фестиваля Илья Жидов. Однако, сколько в итоге собралось человек на фестивале, оценить не смог.
Он подчеркнул, что фестиваль красок Happy Holi Fest объединяет поколения: «То есть от самых маленьких до взрослых бабушек-дедушек. Краски дают почувствовать себя детьми», — объяснил организатор.
Однако, по наблюдению корреспондента, флешмоб собрал меньше народа, чем планировалось.
«Мы проводим фестиваль третий год подряд. В первый раз мы его проводили в День России, думали, что сделать, и решили выбросить флаг. Дата изменилась, но решили это повторить опять, но более массово.
Специальными лентами [площадка] делится на три прямоугольника, и каждый цвет — белый, синий, красный — в определённом прямоугольнике.
И под счёт ведущего все выбрасывают краску», — описал суть флешмоба Илья Жидов накануне мероприятия.
Организаторы утверждают, что краска безопасна для людей и окружающей среды, легко отстирывается и смывается с кожи. Стограммовый пакетик краски, по наблюдениям корреспондента, стоил 150 руб.
Фестивали красок в Новосибирске проходят регулярно, и даже на крышах торговых центров.
Анна Богданова
Фото Анны Золотовой