Две сотни молодых офицеров выпустились из военного института
В Новосибирском военном институте им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации
прошли торжественные мероприятия в честь выпуска молодых офицеров.
Мероприятие прошло 17 июня. Это был 41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации.
Из 252 выпускников 69 человек закончили институт с отличием, 9 получили золотую медаль.
Праздничная программа сопровождалась демонстрацией военной техники и мастерства офицеров, а также бальными танцами.
Отдельная часть программы — вынос боевого знамени военного института, которое выпускники по традиции целуют.
Совсем недавно, 16 мая, на пл. Ленина тоже прошли торжественные построения, в которых приняли участие воспитанники Сибирского кадетского корпуса, Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина, Бердского казачьего кадетского корпуса им. Олега Куянова, Барнаульского кадетского корпуса.
Анна Богданова
Фото Виталия Волобуева