Две сотни молодых офицеров выпустились из военного института

Выпуск офицеров в военном институте





В Новосибирском военном институте им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации

прошли торжественные мероприятия в честь выпуска молодых офицеров.







Торжественное построение





41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте





Мероприятие прошло 17 июня. Это был 41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации.











Показательные выступления молодых офицеров





Праздничный выпуск в военном институте





Из 252 выпускников 69 человек закончили институт с отличием, 9 получили золотую медаль.







69 человек закончили институт с отличием





Торжественные мероприятия, посвященные выпуску в военном институте





Праздничная программа сопровождалась демонстрацией военной техники и мастерства офицеров, а также бальными танцами.







Бальные танцы в военном институте





Отдельная часть программы — вынос боевого знамени военного института, которое выпускники по традиции целуют.







Выпускники по традиции целуют знамя института









41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте





Совсем недавно, 16 мая, на пл. Ленина тоже прошли торжественные построения, в которых приняли участие воспитанники Сибирского кадетского корпуса, Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина, Бердского казачьего кадетского корпуса им. Олега Куянова, Барнаульского кадетского корпуса.



