Две сотни молодых офицеров выпустились из военного института

Выпуск офицеров в военном институте
Выпуск офицеров в военном институте


В Новосибирском военном институте им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации

 прошли торжественные мероприятия в честь выпуска молодых офицеров.


Торжественное построение
Торжественное построение


41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте
41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте


Мероприятие прошло 17 июня. Это был 41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации. 



Показательные выступления молодых офицеров
Показательные выступления молодых офицеров


Праздничный выпуск в военном институте
Праздничный выпуск в военном институте


Из 252 выпускников 69 человек закончили институт с отличием, 9 получили золотую медаль.


69 человек закончили институт с отличием
69 человек закончили институт с отличием


Торжественные мероприятия, посвященные выпуску в военном институте
Торжественные мероприятия, посвященные выпуску в военном институте


Праздничная программа сопровождалась демонстрацией военной техники и мастерства офицеров, а также бальными танцами. 


Бальные танцы в военном институте
Бальные танцы в военном институте


Отдельная часть программы — вынос боевого знамени военного института, которое выпускники по традиции целуют. 


Выпускники по традиции целуют знамя института
Выпускники по традиции целуют знамя института



 41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте
 41-й выпуск офицеров в Новосибирском военном институте


Совсем недавно, 16 мая, на пл. Ленина тоже прошли торжественные построения, в которых приняли участие воспитанники Сибирского кадетского корпуса, Сибирского авиационного кадетского корпуса им. А.И. Покрышкина, Бердского казачьего кадетского корпуса им. Олега Куянова, Барнаульского кадетского корпуса. 


Анна Богданова
Фото Виталия Волобуева

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