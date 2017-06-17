9-летний мальчик погиб под колёсами «Нивы»

Водитель сбил 9-летнего велосипедиста
Водитель сбил 9-летнего велосипедиста

В Новосибирской области погиб 9-летний мальчик, который ехал по дороге на велосипеде.


По информации ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла 16 июня в 21:20. 59-летний водитель «Нивы» из Бердска сбил 9-летнего мальчика у дома № 58 по ул. Трактовой в селе Быстровка Искитимского района. 


«В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются», — констатировали в полиции. 


В соцсетях один из очевидцев аварии сообщил, что водитель «Нивы» был трезв, но не соблюдал скоростной режим.


К сожалению, дети нередко попадают под колёса машин даже во дворе дома. В апреле в Ленинском районе Новосибирска автомобиль «КИА Спортейдж» сбил 11-летнюю велосипедистку

Анна Богданова
Фото Сергея Ляшко

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