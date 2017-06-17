Новосибирцы сами отремонтировали и раскрасили уличную лестницу

Новосибирцы отремонтировали и покрасили уличную лестницу
Новосибирцы отремонтировали и покрасили уличную лестницу

Жители микрорайона «ОбьГЭС» Новосибирска своими силами отремонтировали и покрасили лестницу, ведущую к пляжу. 


«Проект созрел в наших головах этой весной, — рассказал НГС.НОВОСТИ житель ОбьГЭСа, один из инициаторов Антон Бурмистров. — Лестница была без одного перила, второе почти отвалилось. В общем она была в ужасном состоянии. Подумали, почему бы ее не восстановить, не сделать ее какой-то интересной».


Лестница — до того, как ее облагородили местные жители
Лестница — до того, как ее облагородили местные жители


По словам новосибирца, зимой лестница превращается в народную горку, по которой катаются на плюшках, а летом по ней спускаются к пляжу. 


Инициативу поддержали и члены ТОС «Больничный городок», большинство которых — женщины пожилого возраста. «1 июня мы приварили перила, помог тоже местный житель абсолютно бесплатно. На прошлой неделе выкосили траву, кусты», — рассказал Бурмистров. 17 июня лестницу покрасили во все цвета радуги, хотя были другие варианты дизайна, в том числе в виде клавиш пианино. 


Лестницу покрасили в цвета радуги
Лестницу покрасили в цвета радуги



«В итоге получилось истинно народная лестница. Отличный подарок ко Дню города-2017 от жителей микрорайона "ОбьГЭС". Лестница очень популярная, в пляжный сезон по ней проходят десятки тысяч местных жителей и гостей нашего южного микрорайона», — подытожил Антон Бурмистров. 

Анна Богданова
Фото Антона Бурмистрова 

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