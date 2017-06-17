В Новосибирском театре рассказали без слов историю деспотичной матери





Афишу спектакля можно было увидеть в холле театра

Предпремьерный показ спектакля «Дом Бернарды Альбы» (версия без слов) по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки был представлен на сцене новосибирского театра «Красный факел» вечером 16 июня.







В центре спектакля история нескольких поколений, над которыми властвует полусумасшедшая, гордая и деспотичная Бернарда (актриса — Галина Алехина). В доме, где нет входа «ни ветру, ни мужчинам», молодые девушки томятся без любви и пытаются бороться за своё счастье. Но страх перед матерью, а, возможно, и любовь к ней — сильнее.

Режиссер-хореограф Сергей Землянский рассказал трагическую историю жизни Бернарды и её дочерей без слов — с помощью пластики, игры и музыки. Власть Бернарды в спектакле «Красного факела» олицетворяют верёвки, которыми женщина удерживает своих дочерей. А страсть девушек к их избранникам показана в виде танца, похожего на половой акт.







Артисты выходят на поклон к зрителям





После показа многие зрители отмечали, что напряжение в спектакле достигается во многом за счёт психоделической музыки композитора Павла Акимкина.







Премьера «Дома Бернарды Альбы» состоится 22 сентября.





Ранее в «Красном факеле» представили оперу-балет «Орфей и Эвридика» с участием танцоров-любителей.