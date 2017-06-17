В Новосибирском театре рассказали без слов историю деспотичной матери


Афишу спектакля можно было увидеть в холле театра 
Афишу спектакля можно было увидеть в холле театра 

Предпремьерный показ спектакля «Дом Бернарды Альбы» (версия без слов) по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки  был представлен на сцене новосибирского театра «Красный факел» вечером 16 июня.


В центре спектакля история нескольких поколений, над которыми властвует полусумасшедшая, гордая и деспотичная Бернарда (актриса — Галина Алехина). В доме, где нет входа «ни ветру, ни мужчинам», молодые девушки томятся без любви и пытаются бороться за своё счастье. Но страх перед матерью, а, возможно, и любовь к ней — сильнее. 

Этот спектакль откроет 98 сезон @red_torch Впечатлений от предпремьерного показа много. Думаю, что всплывать фидбэки будут ещё долго. Даже мой дорогой супруг, скептически настроенный на просмотр спектакля в версии без слов, в восторге хлопал в ладоши и кричал браво в финале. . Спасибо @sergey_zemlyanskiy и композитору спектакля, ведь музыка - это ещё одно действующее лицо в данной постановке. Спасибо @kuliabin за возможность в нашем городе видеть это ВПЕЧАТЛЕНИЕ! Спасибо невероятным актрисам театра за полный переживаний и восторга вечер!!! 👏👏👏 . #театр #красныйфакел #novosibirsk #siberia #theatre Фото by @frolme

Публикация от Irina Rudkovskaya (@irudkovskaya)

Режиссер-хореограф Сергей Землянский рассказал трагическую историю жизни Бернарды и её дочерей без слов — с помощью пластики, игры и музыки. Власть Бернарды в спектакле «Красного факела» олицетворяют верёвки, которыми женщина удерживает своих дочерей. А страсть девушек к их избранникам показана в виде танца, похожего на половой акт. 


 Артисты выходят на поклон к зрителям 
 Артисты выходят на поклон к зрителям 


После показа многие зрители отмечали, что напряжение в спектакле достигается во многом за счёт психоделической музыки композитора Павла Акимкина.


Премьера «Дома Бернарды Альбы» состоится 22 сентября. 


Ранее в «Красном факеле» представили оперу-балет «Орфей и Эвридика» с участием танцоров-любителей. 

Алена Истомина
Фото автора (1,3) instagram.com (2)

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