В Новосибирском театре рассказали без слов историю деспотичной матери
Предпремьерный показ спектакля «Дом Бернарды Альбы» (версия без слов) по одноименной пьесе Федерико Гарсиа Лорки был представлен на сцене новосибирского театра «Красный факел» вечером 16 июня.
В центре спектакля история нескольких поколений, над которыми властвует полусумасшедшая, гордая и деспотичная Бернарда (актриса — Галина Алехина). В доме, где нет входа «ни ветру, ни мужчинам», молодые девушки томятся без любви и пытаются бороться за своё счастье. Но страх перед матерью, а, возможно, и любовь к ней — сильнее.
Режиссер-хореограф Сергей Землянский рассказал трагическую историю жизни Бернарды и её дочерей без слов — с помощью пластики, игры и музыки. Власть Бернарды в спектакле «Красного факела» олицетворяют верёвки, которыми женщина удерживает своих дочерей. А страсть девушек к их избранникам показана в виде танца, похожего на половой акт.
После показа многие зрители отмечали, что напряжение в спектакле достигается во многом за счёт психоделической музыки композитора Павла Акимкина.
Премьера «Дома Бернарды Альбы» состоится 22 сентября.
Ранее в «Красном факеле» представили оперу-балет «Орфей и Эвридика» с участием танцоров-любителей.
Алена Истомина
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