Тележки оторвались от прицепа и протаранили «Тойоту» на встречной полосе

Металлические тележки выкатились из прицепа на встречную полосу





Металлические тележки выкатились из прицепа на встречную полосу и врезались в автомобиль.







Как рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас», авария произошла 16 июня вечером на «Тёщином языке». Машины двигались навстречу друг другу. «Лада Гранта» с прицепом ехала со стороны ул. Троллейной. Toyota Carina — со стороны Толмачёвской.







«Лада Гранта» с прицепом ехала со стороны ул. Троллейной





«После поворота в районе АЗС "Новосибирскнефтетрейд" водитель "Лады" потерял управление, из-за чего из прицепа выпали тележки. Далее тележки поехали на встречную полосу, где ударили Тойоту», — сообщили подробности аварии в «Автоспасе». Водитель «Лады» пояснил аваркомам, что тележки он вез в ТК «Толмачёвский» после ремонта.







В аварии пострадала «Тойота»





Прицеп нередко становится причиной аварии. В прошлом году прицеп КамАЗа также выехал на встречную полосу и серьезно повредил иномарку.