Тележки оторвались от прицепа и протаранили «Тойоту» на встречной полосе

Металлические тележки выкатились из прицепа на встречную полосу
Металлические тележки выкатились из прицепа на встречную полосу


Металлические тележки выкатились из прицепа на встречную полосу и врезались в автомобиль. 


Как рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас», авария произошла 16 июня вечером на «Тёщином языке». Машины двигались навстречу друг другу. «Лада Гранта» с прицепом ехала со стороны ул. Троллейной. Toyota Carina — со стороны Толмачёвской.


«Лада Гранта» с прицепом ехала со стороны ул. Троллейной
«Лада Гранта» с прицепом ехала со стороны ул. Троллейной


«После поворота в районе АЗС "Новосибирскнефтетрейд" водитель "Лады" потерял управление, из-за чего из прицепа выпали тележки. Далее тележки поехали на встречную полосу, где ударили Тойоту», — сообщили подробности аварии в «Автоспасе». Водитель «Лады» пояснил аваркомам, что тележки он вез в ТК «Толмачёвский» после ремонта. 


В аварии пострадала «Тойота»
В аварии пострадала «Тойота»


Прицеп нередко становится причиной аварии. В прошлом году прицеп КамАЗа также выехал на встречную полосу и серьезно повредил иномарку.  

Анна Богданова
Фото vk.com/avtospas54rus

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