Студент попал в реанимацию после потери сознания на экзамене

Студенту стало плохо на экзамене

Студента Новосибирского государственного университета отвезли в реанимацию после того, как ему стало плохо на госэкзамене.







«Такой факт был. Это было вчера. Парень потерял сознание, после этого его увезли в реанимацию. Все были в шоке», — прокомментировали в пресс-службе НГУ.







По информации читателей, которые прислали в редакцию сообщения о случившемся, плохо стало студенту 4 курса юридического факультета во время сдачи госэкзамена по уголовно-правовой специализации.







Инцидент также обсуждают студенты университета в соцсетях. «Почти час парня откачивали одногруппники, потом медики, потом реаниматологи... Парень в конце концов задышал, и его увезли в реанимацию», — написал один из студентов. Также в группе появилась информация о том, что молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.





Вовремя оказанная помощь может спасти жизнь человеку. Так, в прошлом году водитель помог упавшему в обморок прохожему.