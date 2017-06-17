Пропавшего две недели назад подростка нашли на улице в Дзержинском районе

Пропавшего подростка нашли на одной из улиц

16-летний подросток, который пропал в начале июня, найден в Дзержинском районе Новосибирска.







«Сегодня благополучно закончились поиски ушедшего 3 июня из дома Дмитрия Поняева, — сообщил представитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, — Подросток был задержан сотрудниками полиции и впоследствии был передан на руки родственникам».





По словам Злобина, подросток нашелся в Дзержинском районе. Помощь ему не потребовалась, «противоправных действий против него никаких не было совершено».





Помимо полиции и волонтёров в поисках принимали участие и обычные прохожие. «Они звонили на горячую линию, сообщали, что видели там-то и там-то. Это впоследствии и привело к его местонахождению. Был значительно сужен круг поиска, где он мог находиться. Вплоть до того, что мы уже фактически знали улицу его местонахождения», — отметил Злобин.





Почему Дмитрий ушёл из дома и где он находился всё это время, в «Маяке» не стали озвучивать по закону о персональных данных.





Однако, по словам Злобина, подросток был в курсе, что его ищут. «Обычно, когда их находят, наступает апатия. Сначала для них это в большинстве случаев игра, как казаки-разбойники, и так далее. Просто они не представляют, сколько сил и средств тратится на их поиск. К сожалению, не понимают этого», — отметил представитель отряда.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что Поняев пришел домой сегодня утром. Сейчас сотрудники полиции проводят с ним профилактические беседы.





Напомним, полиция и волонтеры поискового отряда «Маяк» искали 16-летнего Дмитрия Поняева, который ночью 3 июня ушел из дома в Дзержинском районе и пропал.