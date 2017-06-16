Затонувший в Великую Отечественную штурмовик пролетел над Новосибирском

Самолёт Ил-2 сбили в 1943 году 
Самолёт Ил-2 сбили в 1943 году 

Отремонтированный штурмовик времен Великой Отечественной войны пролетел над Новосибирском. 


Легендарный самолет, затонувший во время войны, заметили над Новосибирском. Отреставрированный Ил‑2 совершил первый полет, говорится на странице Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в Facebook. 


Ил-2 был реконструирован Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина (СибНИА). 



Самолет вступил в бой с немецкими истребителями в ноябре 1943 года в районе Мурманска. Известно, что Ил-2 вел Валентин Скопинцев, его стрелка звали Владимир Гуменный. 


«У самолета отказало стрелково-пушечное вооружение. Экипаж смог лишь сбросить на врага бомбы, лечь на обратный курс и вскоре сесть "на брюхо" на лёд озера Кривое, недалеко от своего аэродрома. Скопинцев выбрался из кабины и вытащил раненого товарища, самолёт чуть позже затонул. В том ноябрьском бою экипаж подавил одну вражескую зенитку и отбился от атаковавшего его "Мессершмитта"», —  говорилось в «Живом Журнале» «Объединенной авиастроительной корпорации». 



Самолёт достали со дна озера при поддержке фонда «Крылатая память» и доставили в Новосибирск. Реконструкция заняла около года. 


Пилотировать восстановленный Ил-2 доверили лётчику-испытателю Владимиру Барсуку. Он возглавляет СибНИА и в 2015 году стал депутатом горсовета Новосибирска.


На минувшей неделе новосибирцы смогли увидеть другой легендарный самолёт — истребитель Р-39, который называют «Аэрокоброй». Его реконструировали в Новосибирском техническом колледже

Ольга Власова
Скриншот страницы ОАК в Facebook (1), facebook.com/UAC.RUSSIA (2, 3)

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