Роспотребнадзор составил протокол после вспышки ОРВИ в детском лагере

В лагере «Юбилейный» отдыхали 536 детей

Роспотребнадзор составил административный протокол в отношении руководства санатория «Рассвет», на базе которого работал детский лагерь «Юбилейный», где массово заболели дети.







Новосибирский Роспотребнадзор выписал административный протокол ООО «Санаторий Рассвет» по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.





Проверкой случая занялась прокуратура Бердска.





«В ходе прокурорской проверки опрошен директор ООО "Санаторий Рассвет", получены копии документов из территориального отдела Роспотребнадзора, ЦГБ Бердска», — передали в надзорном ведомстве.







В прокуратуре уточнили, что в лагере отдыхали 536 детей. Первые несовершеннолетние начали жаловаться на боли в животе и высокую температуру 13 июня. В следующие дни плохо себя почувствовали больше 60 детей, рассказали в прокуратуре.





Врачи обследовали детей и обнаружили у 63 отдыхающих клинические проявления острой респираторной вирусной инфекции лёгкой степени тяжести. Ранее руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Малыгина сообщила, что шесть детей из лагеря «Юбилейный» попали в больницу. Позже следственный комитет сообщил о 56 отравившихся.





Следователи также начали проводить проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после обращения сотрудников новосибирского Роспотребнадзора.





Лагерь закрыт на карантин, родители забирают детей домой.