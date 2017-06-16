Сибиряки устроили эффектное дрифт-шоу на парковке у «МЕГИ»

На открытие гоночного сезона пришли сотни человек 
На открытие гоночного сезона пришли сотни человек 

На парковке ТРЦ «МЕГА» вечером 16 июня собрались несколько десятков пилотов спорткаров из разных регионов. 


Новосибирцы выложили в Instagram многочисленные фотографии и видео, на которых видно, как машины дрифтуют, и назвали шоу «невероятным». По кадрам с места видно, что гонки посетили несколько сотен человек. 

Организаторы пояснили НГС.НОВОСТИ, что на парковке у «МЕГИ» состоялось открытие второго этапа всероссийских соревнований по дрифту «RDS-Сибирь». На них приехали более 30 опытных пилотов со всей Сибири.

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Публикация от @sokol_9923

Основные соревнования пройдут 17 и 18 июня на трассе «Экспоцентра».


Пилоты покажут, как проходят трассу в управляемом заносе и порадуют зрителей и болельщиков парным дрифтом «дверь в дверь».

Это #мегадрифтшоу! . Автографсессия😎

Публикация от Команда SBOR (@sbor_team)

Первый этап соревнований  «RDS-Сибирь» прошёл в Красноярске, напомнили организаторы. 

Rds Sibir

Публикация от Andrei Dorogin (@a.zloinegrrrr)

Справка: RDS-Сибирь — это главный чемпионат Сибири по дрифту, где лучшие профессиональные пилоты соревнуются друг с другом на мощных и ярких спорткарах. 


Эффектное дрифт-шоу новосибирцы могли также наблюдать вечером 13 апреля возле новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл». Так дрифтеры и поклонники американского боевика «Форсаж» отметили выход нового фильма — «Форсаж 8».

Ольга Власова
Фото instagram.com: sokol_9923, kirimannn, sbor_team
Видео instagram.com: sokol_9923, a.zloinegrrrr

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