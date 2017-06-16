Из Новосибирска запустили круиз по «мистической» Берди
Сегодня в Новосибирске и пригороде прошёл первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, который включает интересный момент — прохождение судоходных шлюзов ГЭС.
Круиз разработали Музей Новосибирска и компания «Речфлот», в него также включили 2-часовую экскурсию «Мистическая Бердь».
«Историю Бердска я изучал несколько лет и даже карту нарисовал затопленного Бердска, — рассказывает сотрудник Музея Новосибирска, гид экскурсии Константин Голодяев. — И тут так совпало, что мы в прошлом году начали работать с "Речфлотом", и они попросили сделать какую-то новую экскурсию. И предложили маршрут с заходом в Бердск — мы сразу же эту идею поддержали. Экскурсия быстро выстроилась из того материала, что уже был накоплен».
Круиз на остров «Пятница» стартует каждую пятницу в 10:00 с пристани Речного вокзала, обратно группа возвращается около 22:00. Стоимость билета — 1900 руб. В круиз входит 2-часовая экскурсия «Мистическая Бердь», которая стартует в 15:00 с причала бердской базы «Старая пристань». Билет отдельно на неё стоит от 300 руб.
Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на первом круизе. Билеты на него купили около 10 человек, а отдельно на экскурсию — 45–50. «В основном это жители Бердска, хотя там мы экскурсию особо не анонсировали, — сообщила маркетолог компании «Речфлот» Елена Волошина. — Для них это в новинку».
Круиз проходит на теплоходе «ОМ-136» класса «река-море». По словам Волошиной, это единственное судно компании, которое может проходить шлюзы и идти по морю. Его вместимость — 65 человек. На теплоходе три палубы, на верхней можно загорать: там стоят шезлонги, но нет зонтиков.
Собственно экскурсия начинается только в 15:00, однако по пути Константин Голодяев делится несколькими интересными фактами. Первая достопримечательность — Бугринский мост, с которым можно сделать селфи в необычных ракурсах: арка будет в кадре фронтально или изогнется сверху. Гид обращает внимание пассажиров, что у нового моста самая длинная в России арка — 380 м.
Дальше взору открывается железнодорожный Комсомольский мост, построенный в крайне сжатые сроки. Работы начались в 1930 году, а в 1932-м объект уже был запущен. «Одновременно на стройке работало несколько тысяч человек — преимущественно это была молодёжь, — рассказывает Константин Голодяев. — Также, конечно, применялся и труд заключённых».
Подводные конструкции моста уходят на большую глубину, и для их возведения люди работали в специальных подводных камерах. «Они оказывались под большим давлением, что было очень вредно для здоровья, — констатирует гид. — Сколько человек полегло при строительстве Комсомольского моста, точно неизвестно, но на левом берегу на старом кладбище стоят две огромные каменные глыбы, огороженные речными цепями. И на одном из камней надпись: "Старшему механику постройки второго обского моста". Там есть даты рождения и смерти: 1902–1933 год».
Пассажиры круиза принимают участие в необычном для среднего новосибирца процессе — шлюзовании: через три камеры шлюзов Новосибирской ГЭС теплоход выходит из реки Обь в искусственное море. Происходит это так. Когда судно по обводному каналу подходит к шлюзу, ворота открываются. Теплоход входит в камеру, швартуется, они закрываются — и вода начинает медленно подниматься. Как только её уровень сровняется с уровнем в следующей камере, открываются ещё одни ворота. В каждом отсеке вода поднимается примерно на 6 м. Последние ворота, которые ведут в море, не расходятся в стороны, а опускаются вниз. Процесс шлюзования весьма длительный — он занимает около 40 минут. За год, по словам Константина Голодяева, через шлюз проходит более 1000 судов.
Предполагалось, что после шлюзования теплоход пойдёт на остров «Пятница», который в народе вообще-то называют менее благозвучно — «Хреновый». «Те, кому это название не нравится, говорят "Кленовый", — смеется Голодяев. — А в прошлом году хозяева базы отдыха на острове придумали ему название "Пятница"».
Однако на первой экскурсии не всё пошло по плану: на остров теплоход не пошёл, отправившись сразу на бердскую пристань. Координатор компании «Речфлот» Ольга Лукашевич пояснила, что капитан немного ошибся. Однако на остров пассажиры всё же добрались — уже после обеда в Бердске.
В ходе экскурсии Константин Голодяев рассказывает о прошлом Бердска и реки, на которой стоит город. К примеру, на берегах Берди находится несколько археологических стоянок. Одна называется «Бердское городище» — здесь люди жили примерно в IX веке нашей эры. Вторая стоянка, «Красная горка», расположена на территории одноимённого пионерлагеря. «Я там все детство провел — и, оказывается, ходил по артефактам, — смеётся краевед. — Это где-то VIII–XII век нашей эры. Там нашли посуду, каменный жёрнов для помола муки. И если продолжать эту историю, то можно сказать, что знаменитые гороховские мельницы, которые работали в Бердске в конце XIX – начале XX века, берут свое начало ещё оттуда».
Собственно, купец Владимир Горохов, которому принадлежали мельницы, — фигура для Бердска значимая. Он сделал поселение индустриальным городом, пров`л первую канатную дорогу через лес от мельницы к пристани. Кроме того, Горохов был значимым меценатом: построил школу, создал жилую индустрию для своих работников, библиотеку. «Человек, которому нужно поставить памятник на самом деле», — считает Константин Голодяев.
Экскурсия назвается «Мистическая Бердь», поэтому звучат и легенды. К примеру, о сибирском «Робин Гуде» по имени Афанасий Селезнёв, который грабил богатых и помогал бедным. В результате его золото оказалось на дне реки, и достать его может только девственница по имени Анна — по крайней мере, так гласит легенда.
По пути к острову «Пятница» теплоход проходит практически весь затопленный Бердск: острог, центральную площадь, Сретенский собор. Строения перед затоплением обязательно разбирали — иначе они бы торчали из воды, отмечает краевед. «На самом деле это не остров, а южная часть Бердска, по которому шли три улицы, — говорит он. — И на берегу сохранилась часть старого бердского кладбища — там есть могилы нескольких героев Советского Союза. Но основное кладбище находится под водой».
От старого Бердска сохранилось немногое. Так, в новый город перенесли памятник борцам за советскую власть, а на берегу стоит водонапорная башня санатория ВЦСПС, корпуса которого уже снесли. Кое-что перенесено в Новый посёлок. «Там, на ул. Дзержинского, 6, стоит замечательный дом с резьбой — так называемый дом Мягкова, — вспоминает краевед. — Также в Новый посёлок перенесли здание медицинского училища — сейчас оно обшито сайдингом».
С каждым годом новосибирцы все больше интересуются историей малой родины — это, можно сказать, стало модным. К примеру, недавно НГС.НОВОСТИ писали о том, что краеведческий музей запустил еженедельные прямые трансляции из своих фондов в Instagram.
Александра Зенкова
Фото и видео Александра Ощепкова