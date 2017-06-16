Из Новосибирска запустили круиз по «мистической» Берди

Во время круиза

Сегодня в Новосибирске и пригороде прошёл первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, который включает интересный момент — прохождение судоходных шлюзов ГЭС.





Круиз разработали Музей Новосибирска и компания «Речфлот», в него также включили 2-часовую экскурсию «Мистическая Бердь».





«Историю Бердска я изучал несколько лет и даже карту нарисовал затопленного Бердска, — рассказывает сотрудник Музея Новосибирска, гид экскурсии Константин Голодяев. — И тут так совпало, что мы в прошлом году начали работать с "Речфлотом", и они попросили сделать какую-то новую экскурсию. И предложили маршрут с заходом в Бердск — мы сразу же эту идею поддержали. Экскурсия быстро выстроилась из того материала, что уже был накоплен».







Гид экскурсии Константин Голодяев изучал историю Бердска несколько лет





Круиз на остров «Пятница» стартует каждую пятницу в 10:00 с пристани Речного вокзала, обратно группа возвращается около 22:00. Стоимость билета — 1900 руб. В круиз входит 2-часовая экскурсия «Мистическая Бердь», которая стартует в 15:00 с причала бердской базы «Старая пристань». Билет отдельно на неё стоит от 300 руб.





На открытой верхней палубе можно загорать





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на первом круизе. Билеты на него купили около 10 человек, а отдельно на экскурсию — 45–50. «В основном это жители Бердска, хотя там мы экскурсию особо не анонсировали, — сообщила маркетолог компании «Речфлот» Елена Волошина. — Для них это в новинку».







Только теплоход категории «река-море» может проходить по шлюзам





Круиз проходит на теплоходе «ОМ-136» класса «река-море». По словам Волошиной, это единственное судно компании, которое может проходить шлюзы и идти по морю. Его вместимость — 65 человек. На теплоходе три палубы, на верхней можно загорать: там стоят шезлонги, но нет зонтиков.







Арка Бугринского моста — самая большая в России





Собственно экскурсия начинается только в 15:00, однако по пути Константин Голодяев делится несколькими интересными фактами. Первая достопримечательность — Бугринский мост, с которым можно сделать селфи в необычных ракурсах: арка будет в кадре фронтально или изогнется сверху. Гид обращает внимание пассажиров, что у нового моста самая длинная в России арка — 380 м.





Мост в 1930-е годы строили 60 комсомольских бригад





Дальше взору открывается железнодорожный Комсомольский мост, построенный в крайне сжатые сроки. Работы начались в 1930 году, а в 1932-м объект уже был запущен. «Одновременно на стройке работало несколько тысяч человек — преимущественно это была молодёжь, — рассказывает Константин Голодяев. — Также, конечно, применялся и труд заключённых».







Подводные конструкции моста уходят на большую глубину, и для их возведения люди работали в специальных подводных камерах. «Они оказывались под большим давлением, что было очень вредно для здоровья, — констатирует гид. — Сколько человек полегло при строительстве Комсомольского моста, точно неизвестно, но на левом берегу на старом кладбище стоят две огромные каменные глыбы, огороженные речными цепями. И на одном из камней надпись: "Старшему механику постройки второго обского моста". Там есть даты рождения и смерти: 1902–1933 год».







На маяке установлен светофор, зелёный сигнал разрешает вход в шлюз





Пассажиры круиза принимают участие в необычном для среднего новосибирца процессе — шлюзовании: через три камеры шлюзов Новосибирской ГЭС теплоход выходит из реки Обь в искусственное море. Происходит это так. Когда судно по обводному каналу подходит к шлюзу, ворота открываются. Теплоход входит в камеру, швартуется, они закрываются — и вода начинает медленно подниматься. Как только её уровень сровняется с уровнем в следующей камере, открываются ещё одни ворота. В каждом отсеке вода поднимается примерно на 6 м. Последние ворота, которые ведут в море, не расходятся в стороны, а опускаются вниз. Процесс шлюзования весьма длительный — он занимает около 40 минут. За год, по словам Константина Голодяева, через шлюз проходит более 1000 судов.











Переходя из реки в море, теплоход проходит три шлюзовых камеры





Предполагалось, что после шлюзования теплоход пойдёт на остров «Пятница», который в народе вообще-то называют менее благозвучно — «Хреновый». «Те, кому это название не нравится, говорят "Кленовый", — смеется Голодяев. — А в прошлом году хозяева базы отдыха на острове придумали ему название "Пятница"».







Однако на первой экскурсии не всё пошло по плану: на остров теплоход не пошёл, отправившись сразу на бердскую пристань. Координатор компании «Речфлот» Ольга Лукашевич пояснила, что капитан немного ошибся. Однако на остров пассажиры всё же добрались — уже после обеда в Бердске.







Краевед Константин Голодяев рассказывает об археологических находках IX века на берегах Берди





В ходе экскурсии Константин Голодяев рассказывает о прошлом Бердска и реки, на которой стоит город. К примеру, на берегах Берди находится несколько археологических стоянок. Одна называется «Бердское городище» — здесь люди жили примерно в IX веке нашей эры. Вторая стоянка, «Красная горка», расположена на территории одноимённого пионерлагеря. «Я там все детство провел — и, оказывается, ходил по артефактам, — смеётся краевед. — Это где-то VIII–XII век нашей эры. Там нашли посуду, каменный жёрнов для помола муки. И если продолжать эту историю, то можно сказать, что знаменитые гороховские мельницы, которые работали в Бердске в конце XIX – начале XX века, берут свое начало ещё оттуда».





Шлюзование длится около 40 минут





Собственно, купец Владимир Горохов, которому принадлежали мельницы, — фигура для Бердска значимая. Он сделал поселение индустриальным городом, пров`л первую канатную дорогу через лес от мельницы к пристани. Кроме того, Горохов был значимым меценатом: построил школу, создал жилую индустрию для своих работников, библиотеку. «Человек, которому нужно поставить памятник на самом деле», — считает Константин Голодяев.







Здесь до затопления проходил Бердский тракт





Экскурсия назвается «Мистическая Бердь», поэтому звучат и легенды. К примеру, о сибирском «Робин Гуде» по имени Афанасий Селезнёв, который грабил богатых и помогал бедным. В результате его золото оказалось на дне реки, и достать его может только девственница по имени Анна — по крайней мере, так гласит легенда.











По пути к острову «Пятница» теплоход проходит практически весь затопленный Бердск: острог, центральную площадь, Сретенский собор. Строения перед затоплением обязательно разбирали — иначе они бы торчали из воды, отмечает краевед. «На самом деле это не остров, а южная часть Бердска, по которому шли три улицы, — говорит он. — И на берегу сохранилась часть старого бердского кладбища — там есть могилы нескольких героев Советского Союза. Но основное кладбище находится под водой».





Там, где сейчас бердская пристань, в конце XIX века стояли мельницы промышленника Горохова





От старого Бердска сохранилось немногое. Так, в новый город перенесли памятник борцам за советскую власть, а на берегу стоит водонапорная башня санатория ВЦСПС, корпуса которого уже снесли. Кое-что перенесено в Новый посёлок. «Там, на ул. Дзержинского, 6, стоит замечательный дом с резьбой — так называемый дом Мягкова, — вспоминает краевед. — Также в Новый посёлок перенесли здание медицинского училища — сейчас оно обшито сайдингом».





С каждым годом новосибирцы все больше интересуются историей малой родины — это, можно сказать, стало модным. К примеру, недавно НГС.НОВОСТИ писали о том, что краеведческий музей запустил еженедельные прямые трансляции из своих фондов в Instagram.