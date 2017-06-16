Центробанк отчитался о снижении ключевой ставки

Следующий раз Банк России будет рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки 28 июля
Следующий раз Банк России будет рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки 28 июля

Сегодня, 16 июня, Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.


С 19 июня 2017 года ключевая ставка составит 9 % годовых. 


Решение снизить ключевую ставку принял Совет директоров Банка России. Принимая это решение, совет исходил, в частности, из того, что в стране восстанавливается экономическая активность, а продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне. 


«Низкая инфляция постепенно приобретает устойчивость. Темпы роста цен становятся все более однородными по регионам и основным группам товаров и услуг. Продолжилось замедление роста цен на непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2 %», — сообщается на сайте регулятора.


В комментарии к своему решению Банк России отметил, что краткосрочные инфляционные риски снижаются в связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти. 


«Вместе с тем традиционно в это время года проявляются краткосрочные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России. 


Главный инвестиционный стратег БКС Максим Шеин пояснил НГС.НОВОСТИ, что снижение ключевой ставки на 0,25 % не окажет особого влияния на положение дел на валютном рынке. 


«Честно говоря, разочарован снижением на 0,25 [процентных пункта]. Рынок думал, что будет больше, хотя был полпроцента. Тем более что и данные по инфляции это позволяют, и общие данные, и ситуация на валютном рынке — рубль уже достаточно давно стабилен. Если так посмотреть, он оторвался от движения мировых цен на нефть, он укрепился <....>. Вроде бы Россия предпринимает попытки договариваться с ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти. — О.В.), чтобы самим ограничивать добычу и экспорт нефти, чтобы поддержать цены и было больше доходов в бюджет, но на валютном рынке ситуация обратная — из-за того, что ставки завышены, меры, которые принимает Россия, эффекта не дают, а происходит обратное», — заметил эксперт. 


Он добавил, что такая процентная ставка, как сейчас, невыгодна для бизнеса. 


Это уже третье понижение ставки за последнее время. В начале мая ставка упала на 0,5 процентных пункта — с 9,75 % до 9,25 %.


Следующий раз Совет директоров Банка России намерен рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки на заседании 28 июля. 


Справка: Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам, и одновременно это максимальная ставка, по которой Центробанк готов принимать от банков деньги на депозиты. Эта величина оказывает влияние на процентные ставки по кредитам в банках.

Ольга Власова
Фото Mojito_mak (Essentials/iStock)

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