Центробанк отчитался о снижении ключевой ставки

Следующий раз Банк России будет рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки 28 июля

Сегодня, 16 июня, Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.







С 19 июня 2017 года ключевая ставка составит 9 % годовых.





Решение снизить ключевую ставку принял Совет директоров Банка России. Принимая это решение, совет исходил, в частности, из того, что в стране восстанавливается экономическая активность, а продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне.







«Низкая инфляция постепенно приобретает устойчивость. Темпы роста цен становятся все более однородными по регионам и основным группам товаров и услуг. Продолжилось замедление роста цен на непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2 %», — сообщается на сайте регулятора.







В комментарии к своему решению Банк России отметил, что краткосрочные инфляционные риски снижаются в связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти.





«Вместе с тем традиционно в это время года проявляются краткосрочные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России.





Главный инвестиционный стратег БКС Максим Шеин пояснил НГС.НОВОСТИ, что снижение ключевой ставки на 0,25 % не окажет особого влияния на положение дел на валютном рынке.





«Честно говоря, разочарован снижением на 0,25 [процентных пункта]. Рынок думал, что будет больше, хотя был полпроцента. Тем более что и данные по инфляции это позволяют, и общие данные, и ситуация на валютном рынке — рубль уже достаточно давно стабилен. Если так посмотреть, он оторвался от движения мировых цен на нефть, он укрепился <....>. Вроде бы Россия предпринимает попытки договариваться с ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти. — О.В.), чтобы самим ограничивать добычу и экспорт нефти, чтобы поддержать цены и было больше доходов в бюджет, но на валютном рынке ситуация обратная — из-за того, что ставки завышены, меры, которые принимает Россия, эффекта не дают, а происходит обратное», — заметил эксперт.





Он добавил, что такая процентная ставка, как сейчас, невыгодна для бизнеса.





Это уже третье понижение ставки за последнее время. В начале мая ставка упала на 0,5 процентных пункта — с 9,75 % до 9,25 %.





Следующий раз Совет директоров Банка России намерен рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки на заседании 28 июля.





Справка: Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам, и одновременно это максимальная ставка, по которой Центробанк готов принимать от банков деньги на депозиты. Эта величина оказывает влияние на процентные ставки по кредитам в банках.

