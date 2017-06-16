В центре города заработал крошечный бар, где кормят пастрами

В зале Pastrami bar не больше 10 посадочных мест. Фото Стаса Соколова
В зале Pastrami bar не больше 10 посадочных мест. Фото Стаса Соколова

16 июня в Новосибирске на ул. Романова открылось заведение Pasrtami bar, где будут кормить сэндвичами с мариновано-копченой говядиной.


Pasrtami bar второй проект Дмитрия и Анны Голубь — владельцев небольшой закусочной Cowtainer, которую молодая пара открыла в ноябре прошлого года на пр. Маркса. Предыдущее заведение разместилось в настоящем морском контейнере. 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Голубь, новый проект стал «отчасти спонтанным решением», у Pasrtami bar есть ещё два инвестора и совладельца. 


Большая часть блюд предполагает возможность торговли навынос. Фото Стаса Соколова
Большая часть блюд предполагает возможность торговли навынос. Фото Стаса Соколова


Летняя веранда заведения расположена с торца здания. Фото Стаса Соколова
Летняя веранда заведения расположена с торца здания. Фото Стаса Соколова


Бар разместился в маленьком помещении с торца здания. В зале не больше 10 посадочных мест, однако у бара будет своя летняя веранда на 60–80 человек. 


Особенность нового заведения — это короткое меню, в нём только 11 наименований, это сэндвичи и бургеры.


Главный ингредиент в баре, как и в закусочной Cowtainer, — это пастрами: говядина, которая сначала маринуется, а потом коптится и обрабатывается паром. Сэндвич с пастрами (360 г) здесь стоит 349 руб., цены на бургеры начинаются с 289 руб.


Пастрами первоначально было распространено в Румынии, однако в его нынешнем виде получило распространение в США, где пастрами стало частью кухни местных евреев. Самое известное в Америке заведение, где готовят пастрами, это ресторан Katz’s Delicatessen в Нью-Йорке.


Небольшие заведения с коротким меню — тренд последнего времени. Так, уже в июне этого года в Новосибирске заработали мясной бар Brook's и крафтовый бар Bootlegger's Pub.

Стас Соколов
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