В центре города заработал крошечный бар, где кормят пастрами

В зале Pastrami bar не больше 10 посадочных мест. Фото Стаса Соколова

16 июня в Новосибирске на ул. Романова открылось заведение Pasrtami bar, где будут кормить сэндвичами с мариновано-копченой говядиной.







Pasrtami bar второй проект Дмитрия и Анны Голубь — владельцев небольшой закусочной Cowtainer, которую молодая пара открыла в ноябре прошлого года на пр. Маркса. Предыдущее заведение разместилось в настоящем морском контейнере.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Голубь, новый проект стал «отчасти спонтанным решением», у Pasrtami bar есть ещё два инвестора и совладельца.





Большая часть блюд предполагает возможность торговли навынос. Фото Стаса Соколова





Летняя веранда заведения расположена с торца здания. Фото Стаса Соколова





Бар разместился в маленьком помещении с торца здания. В зале не больше 10 посадочных мест, однако у бара будет своя летняя веранда на 60–80 человек.





Особенность нового заведения — это короткое меню, в нём только 11 наименований, это сэндвичи и бургеры.





Главный ингредиент в баре, как и в закусочной Cowtainer, — это пастрами: говядина, которая сначала маринуется, а потом коптится и обрабатывается паром. Сэндвич с пастрами (360 г) здесь стоит 349 руб., цены на бургеры начинаются с 289 руб.





Пастрами первоначально было распространено в Румынии, однако в его нынешнем виде получило распространение в США, где пастрами стало частью кухни местных евреев. Самое известное в Америке заведение, где готовят пастрами, это ресторан Katz’s Delicatessen в Нью-Йорке.







Небольшие заведения с коротким меню — тренд последнего времени. Так, уже в июне этого года в Новосибирске заработали мясной бар Brook's и крафтовый бар Bootlegger's Pub.