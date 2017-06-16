Девушка бросилась под колёса эвакуатора ради помощи своей родственнице

Жена сына должницы бросилась под колёса эвакуатора ради сохранения авто
Жена сына должницы бросилась под колёса эвакуатора ради сохранения авто

На прошлой неделе семья жительницы Новосибирска оказала активное сопротивление приставам в Кировском районе, не желая отдавать автомобиль за долги.


Как сообщает 16 июня пресс-служба УФССП по НСО, 53-летняя женщина задолжала 450 тыс. руб. Банку Русский Стандарт. Пришедшие к ней домой судебные приставы обнаружили во дворе её припаркованный автомобиль. Вызвав должницу на улицу, приставы начали описывать её имущество. Женщина выразила протест действиям сотрудников, объясняя, что 50 % её пенсии уже переходит на счёт взыскателя.


«Больше других отличился сын, прямо заявивший, что машину взыскатель не получит», — говорится в сообщении ведомства. Сын вызвал троих друзей на машинах, которые преградили путь подъехавшему эвакуатору. Судебные приставы вызвали полицейских, после визита которых приятели поспешно ретировались, а эвакуация продолжилась.


Сноха должницы в присутствии множества свидетелей бросилась под колёса эвакуатора. 


«Эвакуатор начал сдавать задним ходом, и в этот момент девушка картинно встаёт за эвакуатор, стоит и дожидается, пока он её толкнет, а затем падает на землю и начинает кричать», 


— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления.


На место прибыла «скорая помощь», врачи которой засвидетельствовали ссадину на локте девушки.


В итоге автомобиль эвакуировали, арестованное имущество готовят к реализации.


Другая жительница Новосибирска к задолженности отнеслась более серьёзно: побоявшись лишиться главного средства борьбы с соседями — акустической системы, она в течениё нескольких дней оплатила всю сумму долга.

Мария Шевлягина
Фото из архива НГС

Прочтений: 2719
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено