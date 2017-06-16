Девушка бросилась под колёса эвакуатора ради помощи своей родственнице

Жена сына должницы бросилась под колёса эвакуатора ради сохранения авто

На прошлой неделе семья жительницы Новосибирска оказала активное сопротивление приставам в Кировском районе, не желая отдавать автомобиль за долги.





Как сообщает 16 июня пресс-служба УФССП по НСО, 53-летняя женщина задолжала 450 тыс. руб. Банку Русский Стандарт. Пришедшие к ней домой судебные приставы обнаружили во дворе её припаркованный автомобиль. Вызвав должницу на улицу, приставы начали описывать её имущество. Женщина выразила протест действиям сотрудников, объясняя, что 50 % её пенсии уже переходит на счёт взыскателя.







«Больше других отличился сын, прямо заявивший, что машину взыскатель не получит», — говорится в сообщении ведомства. Сын вызвал троих друзей на машинах, которые преградили путь подъехавшему эвакуатору. Судебные приставы вызвали полицейских, после визита которых приятели поспешно ретировались, а эвакуация продолжилась.







Сноха должницы в присутствии множества свидетелей бросилась под колёса эвакуатора.





«Эвакуатор начал сдавать задним ходом, и в этот момент девушка картинно встаёт за эвакуатор, стоит и дожидается, пока он её толкнет, а затем падает на землю и начинает кричать»,





— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления.







На место прибыла «скорая помощь», врачи которой засвидетельствовали ссадину на локте девушки.







В итоге автомобиль эвакуировали, арестованное имущество готовят к реализации.







Другая жительница Новосибирска к задолженности отнеслась более серьёзно: побоявшись лишиться главного средства борьбы с соседями — акустической системы, она в течениё нескольких дней оплатила всю сумму долга.