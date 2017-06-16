Подробности убийства психотерапевта на Алтае: сибирячка погибла в гостях у знакомых
Следователи рассказали обстоятельства убийства 45-летней женщины из Новосибирска в Горном Алтае.
Оказалось, что женщина снимала гостевой дом у бабушки 22-летнего обвиняемого. «Они ранее знакомы были. То есть погибшая раньше отдыхала здесь, — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник руководитель СК по Республике Алтай Мария Лученок. — Гостевой домик, где жила потерпевшая, находился на территории усадьбы родственницы обвиняемого».
Ранее в СК по Горному Алтаю сообщили о том, что под стражу взяли 22-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве 45-летнего психотерапевта из Новосибирска. Убийство произошло днём 8 июня в с. Элекмонар Чемальского района республики в гостевом домике, который снимала погибшая сибирячка.
По версии следствия, между внуком хозяйки и гостьей произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанёс множественные удары в грудь и шею. Женщина скончалась на месте. В ведомстве не исключают версию того, что погибшая оказывала помощь мужчине в решении его психологических проблем, добавила Мария Лученок.
«Парень приезжий, проживал в Элекмонаре примерно восемь лет, четыре года назад закончил Элекмонарскую среднюю школу, — рассказала об обвиняемом его землячка Ирина Тишина. — Как мне говорили, психических отклонений у него не было». Однако, Ирина припоминает, что сельчане рассказывали о том, что мужчина читает «какие-то непонятные странные книги».
С НГС.НОВОСТИ связался знакомый погибшей Олег (он отказался назвать свою фамилию и побеседовать с журналистом по телефону). В переписке с корреспондентом по электронной почте Олег рассказал, что погибшая работала психологом, на Алтае она была в отпуске, с бабушкой подозреваемого у неё были дружеские отношения. Поэтому хозяйка попросила женщину позаниматься с внуком.
В Новосибирске несколько лет назад мужчина с ординарным психозом зарезал знакомую стальным лезвием канцелярского ножа. Тело погибшей было найдено только через неделю, когда обвиняемый уже находился под стражей за другое преступление, совершённое сразу после первого убийства.
Алена Истомина
Фото Рамиля Ситдикова (РИА Новости)