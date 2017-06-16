Подробности убийства психотерапевта на Алтае: сибирячка погибла в гостях у знакомых

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

Следователи рассказали обстоятельства убийства 45-летней женщины из Новосибирска в Горном Алтае.







Оказалось, что женщина снимала гостевой дом у бабушки 22-летнего обвиняемого. «Они ранее знакомы были. То есть погибшая раньше отдыхала здесь, — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник руководитель СК по Республике Алтай Мария Лученок. — Гостевой домик, где жила потерпевшая, находился на территории усадьбы родственницы обвиняемого».





Ранее в СК по Горному Алтаю сообщили о том, что под стражу взяли 22-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве 45-летнего психотерапевта из Новосибирска. Убийство произошло днём 8 июня в с. Элекмонар Чемальского района республики в гостевом домике, который снимала погибшая сибирячка.





По версии следствия, между внуком хозяйки и гостьей произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанёс множественные удары в грудь и шею. Женщина скончалась на месте. В ведомстве не исключают версию того, что погибшая оказывала помощь мужчине в решении его психологических проблем, добавила Мария Лученок.





«Парень приезжий, проживал в Элекмонаре примерно восемь лет, четыре года назад закончил Элекмонарскую среднюю школу, — рассказала об обвиняемом его землячка Ирина Тишина. — Как мне говорили, психических отклонений у него не было». Однако, Ирина припоминает, что сельчане рассказывали о том, что мужчина читает «какие-то непонятные странные книги».







С НГС.НОВОСТИ связался знакомый погибшей Олег (он отказался назвать свою фамилию и побеседовать с журналистом по телефону). В переписке с корреспондентом по электронной почте Олег рассказал, что погибшая работала психологом, на Алтае она была в отпуске, с бабушкой подозреваемого у неё были дружеские отношения. Поэтому хозяйка попросила женщину позаниматься с внуком.





В Новосибирске несколько лет назад мужчина с ординарным психозом зарезал знакомую стальным лезвием канцелярского ножа. Тело погибшей было найдено только через неделю, когда обвиняемый уже находился под стражей за другое преступление, совершённое сразу после первого убийства.