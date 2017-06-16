У оперного театра начали возводить большую арку из веток

Арку можно заметить справа от центральной аллеи театрального сквера
Арку можно заметить справа от центральной аллеи театрального сквера

В Новосибирске началась подготовка к фестивалю «Лэнд-арт Сибири» — сквер возле оперного театра стали украшать композициями из настоящих веток.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия Вадим Казанский, фестиваль «Лэнд-арт Сибири» проходит в Новосибирске в первый раз. В ближайшие дни 10 команд из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Омска, Читы и Новокузнецка соорудят в сквере у оперного театра несколько композиций из веток, затем проведут онлайн-голосование и выберут победителей — авторов самых интересных задумок.


«В каждой команде строго 2 человека. Это студенты нашей школы [флористики и дизайна]. Идеи команд абсолютно отличаются друг от друга. <…> Там будет арка, какие-то стилизованные одуваны... Будут задействованы парковые объекты: фонари, деревья, лужайки.  [То, как долго простоят композиции], будет зависеть от наших горожан и от того, насколько они захотят это сохранить», — пояснил Вадим Казанский.


Чтобы собрать композицию, флористы перевязывают ветки
Чтобы собрать композицию, флористы перевязывают ветки


Одна из новосибирских команд решила возвести арку у входа на одну из аллей сквера. «Все команды (они распределены по парку) делают что-то из веток разных. У нас арка. Ветки все из леса, мы их не рубим. Они собираются, остаются, знаете, когда деревья подстригают городские, это лесной мусор», — пояснила НГС.НОВОСТИ участница новосибирской команды Ольга Обходимова.


Сегодня кучи веток можно заметить по всему скверу
Сегодня кучи веток можно заметить по всему скверу


По словам организаторов, все композиции команды должны завершить к 22 июня, а 25 июня — в День города — объявят победителей. Проголосовать за полюбившуюся композицию можно с 17 июня на сайте «Сибирской школы флористики и дизайна».


В эти выходные в Новосибирске пройдет ещё один фестиваль — 17 июня тысячи горожан обсыпят друг друга сухими красками цветов российского триколора.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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