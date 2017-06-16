У оперного театра начали возводить большую арку из веток

Арку можно заметить справа от центральной аллеи театрального сквера

В Новосибирске началась подготовка к фестивалю «Лэнд-арт Сибири» — сквер возле оперного театра стали украшать композициями из настоящих веток.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия Вадим Казанский, фестиваль «Лэнд-арт Сибири» проходит в Новосибирске в первый раз. В ближайшие дни 10 команд из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Омска, Читы и Новокузнецка соорудят в сквере у оперного театра несколько композиций из веток, затем проведут онлайн-голосование и выберут победителей — авторов самых интересных задумок.







«В каждой команде строго 2 человека. Это студенты нашей школы [флористики и дизайна]. Идеи команд абсолютно отличаются друг от друга. <…> Там будет арка, какие-то стилизованные одуваны... Будут задействованы парковые объекты: фонари, деревья, лужайки. [То, как долго простоят композиции], будет зависеть от наших горожан и от того, насколько они захотят это сохранить», — пояснил Вадим Казанский.





Чтобы собрать композицию, флористы перевязывают ветки





Одна из новосибирских команд решила возвести арку у входа на одну из аллей сквера. «Все команды (они распределены по парку) делают что-то из веток разных. У нас арка. Ветки все из леса, мы их не рубим. Они собираются, остаются, знаете, когда деревья подстригают городские, это лесной мусор», — пояснила НГС.НОВОСТИ участница новосибирской команды Ольга Обходимова.







Сегодня кучи веток можно заметить по всему скверу





По словам организаторов, все композиции команды должны завершить к 22 июня, а 25 июня — в День города — объявят победителей. Проголосовать за полюбившуюся композицию можно с 17 июня на сайте «Сибирской школы флористики и дизайна».







В эти выходные в Новосибирске пройдет ещё один фестиваль — 17 июня тысячи горожан обсыпят друг друга сухими красками цветов российского триколора.

