В Новосибирск приехал немец, путешествующий вокруг света на электровелике

Роберт Моор проколесил уже тысячи километров в многих странах мира, а сегодня добрался до Новосибирска
Роберт Моор проколесил уже тысячи километров в многих странах мира, а сегодня добрался до Новосибирска

16 июня в Новосибирск приехал 51-летний немецкий путешественник Роберт Моор, проехавший уже тысячи километров на электрическом велосипеде, — в Сибири он пробудет 4 дня, затем отправится в Монголию. 


Дипломированный географ, журналист и путешественник Роберт Моор из Мюнхена объехал уже десятки городов — его путешествие на двухколёсном электрическом велосипеде Buddy Bike началось 16 мая 2017 года из Осло (Норвегия). Оттуда он поехал в Швецию, Латвию, Казахстан и Россию — здесь путешественник посетил Казань, Нижний Новгород, Уфу, Омск, а теперь прибыл в Новосибирск.


В Новосибирске он пробудет 4 дня
В Новосибирске он пробудет 4 дня


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ встретили Роберта Моора около 16:30 в кафе напротив кинотеатра «Маяковский». Он рассказал, что пробудет в Новосибирске 4 дня и ждёт ответа из немецкого консульства, которое должно помочь ему с документами. Затем он отправится дальше в Монголию, затем — в Шанхай (Китай), а оттуда полетит в Лос-Анджелес (США). После поездки по Америке он поедет в Испанию и Францию, а к 9–10 сентября снова окажется в родном Мюнхене.


«На самом деле Новосибирск — неплохое место! Велодорожек не только Новосибирску не хватает — они практически в Риге кончились. А остальное достаточно развито. 


И чем дальше еду — тем больше удивляюсь. Потому что вроде бы Сибирь, темно, звери, но, наоборот, никого я не встретил! Зверей не видел — но слишком много грузовиков, грузовиков боюсь. Ещё комары. Я потерял свой спрей — а они любят мою кровь»,


— смеется Роберт.


Роберт заверил, что Новосибирск ему очень понравился
Роберт заверил, что Новосибирск ему очень понравился


Немецкий путешественник уже ездил в кругосветку в начале 1990-х годов, правда, на электроавтомобиле, — а теперь он хочет значительно увеличить свой предыдущий рекорд Гиннесса (12,4 тыс. км).


Он пояснил, что написал диплом об экологическом преимуществе электротранспорта, а своим кругосветным туром он хочет «доказать, что электрический велосипед — наиболее подходящая альтернатива моторизованным средствам передвижения».


По словам Моора, самым дорогим в кругосветке стали перелёты, особенно через океан. «Для [бизнесмена Романа] Абрамовича [эти деньги] — наверное, почти ничего, для меня — много», — рассказал Роберт. Велосипедист хорошо говорит не только на русском, но и на английском и французском — в Мюнхене он работает экскурсоводом и рассказывает иностранцам о культуре Германии.


С собой у Роберта Моора только рюкзак с вещами и документами
С собой у Роберта Моора только рюкзак с вещами и документами


С собой у него минимум вещей — две кофты, рубашка, шлем и множество документов. Особое место занимает папка «Книга свидетелей», в которой Роберт просит поставить подписи всех, с кем общается в путешествии — чтобы представители Книги рекордов Гиннесса могли подтвердить у любого из подписавшихся, что на самом деле видели Роберта Моора. 


На вопрос, что вдохновляет путешественника в такой долгой поездке, Моор ответил поэтично: 


«Красивые глаза таких женщин — в них посмотреть и увидеть глубину нашей жизни», — отметил он.


Роберт Моор — не первый путешественник, прибывший в Новосибирск в рамках кругосветного тура этим летом. Пару дней назад сюда залетели кругосветные путешественники на вертолёте, а 8 июня здесь оказался бегущий из Москвы в Пекин ультрамарафонец.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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